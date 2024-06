Los mejores depósitos fijos a 12 meses ofrecidos por bancos españoles.

La banca española no ha destacado por ofrecer grandes remuneraciones a través de sus depósitos a plazo fijo durante el último periodo. Mientras que la banca extranjera libra una guerra por el ahorro que comenzó tras la política de subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), la liquidez de las grandes entidades españolas les ha permitido no promocionar intereses tan elevados a los usuarios a cambio de su dinero. De hecho, uno de los motivos de la gran popularidad alcanzada por las Letras del Tesoro ha sido la gran remuneración ofrecida en un producto a corto plazo y bajo riesgo que no ha competido con depósitos a plazo fijo.

Aún así, algunos bancos han incrementado en parte la rentabilidad llegando a ofrecer más de un 3% TAE.

Bancos españoles que más pagan en sus depósitos fijos a 12 meses

Pibank ofrece hasta el este domingo 30 de junio una TAE del 3,14% a un año. Además, el banco no requiere que se deposite un mínimo de dinero ni establece ninguna cifra máxima, por lo que permite rentabilizar los ahorros más pequeños o conseguir un gran beneficio con los grandes.

Además, el banco permite a sus clientes cancelar el depósito de forma anticipada si lo necesitan, tanto de forma parcial como total, por lo que si un usuario necesita acceder a su liquidez antes de tiempo podrá hacerlo, aunque descontando intereses y retenciones.

Por otro lado, tanto Banca March como EBN Banco ofrecen un 3,10% TAE en sus depósitos a 12 meses para nuevos clientes. Banca March permite desembolsos desde 10.000 euros y hasta los 2 millones de euros y ofrece la cancelación anticipada con una rentabilidad del 1,51% TAE. El banco mantiene estas condiciones vigentes hasta el día 31 de julio, según consta en su página web.

Por su parte, EBN Banco remunera con un 3,10% TAE en todos sus depósitos, tanto a 3, como a 6, 9, 12, 18, 24 o 36 meses y permite depositar desde 5.000 euros y hasta 400.000. La entidad no permite la cancelación anticipada.

En tercer lugar se encuentran los intereses promocionados por Openbank. La entidad ofrece un 3,05% TAE a 12 meses hasta este 30 de junio. El banco remunera desde el primer euro y no aplica máximo, por lo que también recoge distintas cantidades de ahorro. Además, la cancelación anticipada está disponible y no se cobra comisión por ello. “El titular podrá solicitar la cancelación anticipada del depósito en cualquier momento, sin penalización, en cuyo caso se le reembolsará el principal depositado más la remuneración correspondiente al período en que se haya mantenido el saldo, en lugar de la retribución pactada y condicionada al cumplimiento total del plazo establecido”, explican las condiciones de Openbank.

Sin embargo, el banco requiere una vinculación superior, ya que para acceder a esta remuneración exige que el titular domicilie una nómina de al menos 600 euros al mes durante mínimo 10 meses. En caso de no realizar esta domiciliación, la rentabilidad caería hasta el 2% TAE.

Por último, MyInvestor y CaixaGuissona coinciden en el interés que ofrecen a sus clientes con su depósito a 12 meses. En concreto, las entidades pagan un 3% TAE a los usuarios que contraten el producto.

En primer lugar, MyInvestor permite desembolsos de entre 10.000 y 100.000 euros y ofrece la misma rentabilidad en sus depósitos a 3, 6 y 12 meses. Permite la cancelación anticipada sin comisiones ni penalización. Respecto al producto de CaixaGuissona, el banco no establece ni máximos ni mínimos a invertir y ofrece la cancelación anticipada descontando un 1,00% al interés contratado.