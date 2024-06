Depósitos fijos a corto o largo plazo: ¿qué prefieren los españoles?

Los depósitos a plazo fijo han ganado mucha popularidad tras el incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Pese a que los grandes bancos españoles no han replicado las subidas, los extranjeros sí han entrado en una guerra por el ahorro y se ha llevado casi al 60% de los inversores en estos productos, según los datos del primer cuatrimestre del año del comparador financiero Kelisto. Sin embargo, ¿qué prefieren los usuarios?, ¿un depósito a corto o a largo plazo?

Los tipos de interés ya han superado una primera (aunque leve) rebaja y, pese a que el BCE se ha mostrado distante a una gran caída de los tipos a corto plazo, los bancos podrían comenzar a recortar los intereses ofrecidos en sus productos de ahorro. Por lo que, pese a que los depósitos a corto plazo pagan más por el dinero a los clientes, optar por un largo plazo permitiría a los usuarios esquivar esa posible bajada, ya que se aseguraría una remuneración (bastante alta) durante un periodo de tiempo más largo pese a que las ofertas en los productos bancarios desciendan.

Los inversores que quieran sumarse a esta ventaja también optan a puntos que pueden resultar menos favorables, ya que, generalmente, estos productos no permiten al usuario acceder a su liquidez. Es decir, una vez depositado el dinero, el cliente no podrá utilizarlo hasta que no llegue el vencimiento del depósito, por lo que si necesita hacer frente a un pago inesperado, por ejemplo, no podrá contar con esa liquidez depositada.

Los depósitos a corto plazo, los más elegidos

Este es uno de los puntos principales por los que los usuarios que se han sumado a la contratación de depósitos recientemente han optado principalmente por los depósitos a corto plazo. “Los datos recopilados por Kelisto nos dicen que nuestros usuarios buscan, se informan y finalmente contratan los depósitos a más corto plazo”, indica Pedro Ruiz, responsable de contenido de Finanzas Personales del comparador.

El plazo más elegido por los usuarios ha sido a 12 meses, mientras que la demanda a 3 y 6 meses ha ganado peso.

Esta tendencia se ha visto alimentada por un lado por las grandes rentabilidades ofrecidas en los depósitos a 3 y 6 meses y, por otro lado, por la gran ventaja que ofrece este plazo, una vinculación menor en el tiempo. Los usuarios no pierden el acceso a su liquidez durante un periodo tan largo, “buscan productos con vencimientos cercanos”, explica el experto. “De hecho, es una de las razones por las que las Letras del Tesoro han tenido tanto éxito en los últimos años”, añade.