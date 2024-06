Las dependientas de Inditex en A Coruña hacen un día huelga y exigen una negociación provincial

El colectivo de dependientas de Inditex ha celebrado este jueves, con motivo del inicio de las rebajas de verano, una jornada de huelga en A Coruña convocada por el sindicato CIG para reclamar el regreso a la negociación a nivel provincial. Según la plantilla, numerosas tiendas están cerradas mientras que el grupo textil tacha el seguimiento de desigual.

Tras la pancarta 'Negociación aquí. Con las dependientas de Inditex desde Galicia para el mundo', más de dos centenares de personas se han manifestado en el entorno de la plaza de Lugo de A Coruña, ante una de las tiendas insignia de Zara. Movilizaciones similares se han producido en otros puntos de la provincia.

Lucía Domínguez, trabajadora de Stradivarius y miembro del comité de empresa, ha explicado a los medios que las dependientas, en torno a un millar en toda la provincia, se movilizan para reclamar "las condiciones laborales de las que goza el resto del personal" y a las que, según ella, las dependientas no tienen "derecho". En este sentido, ha reclamado a la empresa, a la que acusa de "desidia total", que negocie a nivel provincial, pero asegura que ha preferido "trasladar la negociación a nivel estatal": "No nos dejan decidir por nosotros mismas. Ahora van a ser otras personas, a las que no elegimos, las que decidan", ha apuntado al respecto.

La mesa estatal de negociación para el colectivo incluye a los sindicatos UGT, CCOO, CIG y ELA; si bien el sindicato CIG, que es gallego, es mayoritario en la provincia de A Coruña. Domínguez ha asegurado que hay "compañeros de la misma categoría que sí negocian aquí" como "todo el personal de fábricas, almacén y logística". "A nosotras Inditex nos quita la capacidad de decidir por nosotras mismas y la empresa se comprometió a recuperar el marco de negociación provincial", ha lamentado.Sin embargo, en el resto de sindicatos, que no han participado en la convocatoria de esta huelga, no coinciden con esta última cuestión.

"Aquí están, aquí se ven, las dependientas de Inditex"

Según los datos de los convocantes, hay "tiendas y cadenas enteras cerradas", con "algunas abiertas, bajo mínimos y con una contratación exagerada de personal eventual". Durante la movilización han gritado consignas como "Aquí están, aquí se ven, las dependientas de Inditex" o "Se non me queixo, non negocian en Arteixo (Si no me quejo, no negocian en Arteixo)".

Fuentes de la empresa han detallado a EFE que el seguimiento de la huelga ha sido "desigual" y que "las cuestiones que reclaman están inscritas en el marco de negociación en la mesa estatal", pues se abordan para el conjunto del colectivo.