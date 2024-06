"Si la demanda eléctrica no despega será tremendamente destructivo para las decisiones de inversión"

Juan Virgilio Márquez cuenta con más de 19 años de experiencia en consultoría estratégica, dirección de operaciones y desarrollo de negocio. Fue nombrado director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) a finales de 2016 en un momento en el que España se enfrentaba al cumplimiento de importantes objetivos y compromisos climáticos, y en los que la eólica estaba llamada a jugar un papel destacado para garantizar la seguridad energética del país. Consolidada la cadena de suministro y la tecnología eólica terrestre, Márquez repasa para La Información los retos más importantes para el sector. Destaca seguir liderando en la nueva oportunidad que presenta la eólica marina y hace un llamamiento para acabar con el negacionismo renovable.

Pregunta.- Va camino de ocho años como director general de la AEE, ¿se encuentra la eólica bajo su mayor desafío?

Respuesta.- El sector se ha transformado completamente. En 2016 veníamos de una parálisis de años, el sector no desarrollaba proyectos, teníamos un conjunto de fábricas que seguían exportando el 100% pero ahora el escenario es mucho más ambicioso y el tamaño de socios de AEE se ha más que duplicado con 350. El sector de la eólica marina ha despegado y la asociación ha podido aglutinar los intereses de toda la cadena de valor. Adicionalmente, la tecnología eólica ha incorporado más megavatios. Cuando yo empecé había 3 GW y ahora estamos en 30. El desarrollo durante estos años ha sido muy interesante. Quizás tendría que haber sido un poco mayor porque los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030 incluyen 62 GW, de los cuales 3 tienen que ser de eólica marina. El balance es positivo, no solo hemos crecido en desarrollo, sino también en cadena de valor. El sector está consolidado porque la eólica es una historia de muchos años y también en la nueva época. Ahora debemos conseguir que la cadena de suministro que tenemos siga liderando el desarrollo de la tecnología.

P.- AEE ha sido elegida de nuevo para formar parte de la junta directiva de WindEurope (patronal europea) hasta 2026, ¿cómo se siente?

R.- Estamos en WindEurope desde hace mucho tiempo. Cada dos años hay que salir elegidos y las elecciones son cada vez más complicadas. En la última elección de esta semana hubo más de 400 votos y nos han votado empresas de todos los países. España es referente en Europa porque es un mercado importante, el segundo más importante y, sobre todo, porque es uno de los países con una cadena de valor del 100%. En Europa hay tres países que lideran la cadena de valor que son España, Alemania y Dinamarca, y nuestro país es uno de los mercados con mayor capacidad de crecimiento.

P.- Desde AEE habéis transmitido en varias ocasiones que el ritmo de instalación de eólica no es el adecuado para cumplir con el PNIEC. ¿Se llega a tiempo?

R.- Es complicado hacer hipótesis pero también es complicado llegar al objetivo del PNIEC. A día de hoy estamos superando los 30 GW de potencia instalada, y hay que alcanzar los 59 GW de eólica más 3 GW de eólica marina en 2030. Tendríamos que estar en un rango de instalación de 5 GW al año, desde 2024 a 2029, y eso es muy complicado. A nivel España hay más de 50 GW en desarrollo, de los cuales unos 23 GW ya tienen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de esos hay algunos que han obtenido la autorización de construcción. Hay suficientes proyectos como para poder cumplir, el problema es el tiempo. No hay tiempo suficiente como para poder llevar a cabo todo esto en 2030, pero para nosotros no es tan importante cumplir o no a 2030, lo importante es tener un ritmo de instalación lineal anual, que transcienda a la cadena de suministro, que dé una visión a largo plazo a fabricantes y a los promotores de un mercado estable que está creciendo. Lo importante es que la eólica crezca de manera sostenible. El sector ha demostrado toda su historia, salvo en la parálisis con los cambios regulatorios de 2013, que ha tenido un crecimiento lineal y esto es la clave del éxito. Se debe garantizar así que las inversiones sean sostenibles y lo que creemos que es destructivo es la generación de burbujas, es decir, mucha inversión en un tiempo y parálisis durante años.

Precios cero y negativos son contraproducentes

P.- ¿Cuántos MW se instalarán este año?

R.- Este año creo que vamos a poder llegar a 1 GW. El año pasado fue malo y no llegamos a 700 MW, pero hay que tener en consideración que todo es fruto de lo que se ha tramitado los años anteriores. Es decir, los parques que están ahora obtuvieron las autorizaciones hace dos años. Hasta el último trimestre de 2021 el ritmo de autorizaciones ambientales de la eólica era de aproximadamente de unos 400 MW al trimestre como mucho. Ahora estamos superando 2 GW por trimestre e incluso en algunos casos superamos los 4 GW. Esto es lo que marca el ritmo, un 'permitting' que dé dimensión. La realidad es que el ritmo se ha acelerado mucho y nosotros creemos que en los próximos años va a ser mucho mayor, pero lo que tenemos que conseguir es que el ritmo de incorporación de potencia renovable en el 'mix' vaya acompañado de un aumento de la demanda, si no vamos a tener una depresión de precios. Precios cero y negativos son contraproducentes para el inversor . Tenemos que buscar el encaje de un mecanismo virtuoso en el que vayamos avanzando de manera ordenada, suba la demanda y que los inversores sepan que van a tener rentabilidad. Si la demanda no sube y la electrificación no despega de una manera clave en los sectores que a día de hoy tienen el reto de electrificarse, será tremendamente destructivo para la decisión del inversor.

P.- Al final del año pasado llegó la ansiada ampliación de los hitos para salvar miles de millones de inversión, ¿es suficiente para los promotores?

R.- La realidad es que era imposible de casar con lo que planteaba la regulación. Las administraciones públicas no han sido capaces de gestionar los proyectos al ritmo necesario con un trabajo mucho más del esperado. Se generó mucho trabajo para todos y eso ha provocado que no se puedan cumplir los plazos, provocando que haya que retrasar los plazos en varias ocasiones. Si bien el enfoque de elegir el enfoque una serie de semestres para que los promotores se ordenen y elijan el que mejor les viene puede ser positivo, pero no es pragmático si no sabes cómo va la demanda. Adicionalmente, como tampoco sabes cual es el incumplimiento de los hitos, hay que intentar que no venza el plazo y se va a elegir el más alejado posible, pese a que en muchos casos cumplirlos no depende del promotor sino de la administración pública y de ahí tantos conflictos que se están viendo, de posicionamiento incluso político. Hay zonas en España donde se está luchando en contra de los parques eólicos. Hay municipios que se oponen al desarrollo y que generan que los proyectos no avancen pese a que legalmente deberían porque cumplen con todos los trámites que exige la normativa. Nos falta visibilidad de cómo va la demanda y de que la administración va a cumplir los plazos, de aquí que los promotores elijan el último semestre para asegurarse.

Hay posicionamientos que no son ciudadanos, son ideológicos

P.- ¿Cómo se puede luchar contra esos municipios que menciona?

R.- Hay un planteamiento de alto nivel en el que todo el mundo estamos de acuerdo, que es la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de la sociedad y economía, el hecho de que las renovables ayuden a reducir costes en los procesos productivos y, por tanto, nos garanticen un mejor posicionamiento en toda la balanza comercial, etc. Pero la realidad es que cuando bajas al territorio hay sensibilidades que no están pensando en eso. Lo que a nivel macro es algo muy consensuado no lo es a nivel territorio, donde hay una serie de intereses propios, ideológicas y políticas. Hay posicionamientos que no son ciudadanos, son ideológicos. No es simplemente un colectivo de la sociedad que piensa así, sino que detrás hay intereses. Estamos viendo sitios como Galicia donde realmente hay un posicionamiento ideológico detrás del bloqueo a las renovables. Hay algunos colectivos que defienden un antidesarrollo, no quieren desarrollo en sus montes, en sus campos y que hayan instalaciones industriales. La realidad es que es una tarea de todos y hay que acudir a un sentimiento de corresponsabilidad de todos. Las primeros deben ser las empresas con mucha pedagogía y concienciación explicando muy bien los proyectos. Hay que ser un vecino más y no utilizar el BOE como herramienta para imponer, minimizando en algunos casos las declaraciones de utilidad pública. Cada territorio tiene su casuística y hay que buscar el consenso trabajando con rigor, responsabilidad, siendo muy sensible a la realidad y ayudando en todo momento al territorio y a sus vecinos.

P.- ¿Cuándo veremos en España aerogeneradores en el mar?

R.- La eólica marina lleva siendo una realidad en España desde el punto de vista industrial mucho tiempo porque se fabrican componentes en nuestros astilleros que se exportan a otros mercados. Lleva tiempo siendo una red internacional de innovación porque España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante del mundo por delante de Japón y Estados Unidos. Y lo que nos falta, evidentemente, es un mercado, es decir, tener parques eólicos marinos comerciales. La tecnología que desarrollará en España mayoritariamente en España será la flotante por las características de la costa con aguas muy profundas, que no son comparables con las del Mar del Norte o el Mar Báltico. La tecnología eólica marina flotante es disruptiva y es una oportunidad para nuestro sector. Un parque eólico marino produce más que uno terrestre y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Cuándo vamos a ver aerogeneradores en el mar? Pues si tenemos un marco regulatorio que ahora mismo está en consulta pública, el cual esperamos que el Real Decreto esté aprobado antes de agosto, luego una orden ministerial que ya recogerá en qué zona va a ser la subasta, y finalmente una resolución de convocatoria que se podrá celebrar el año que viene, pues hay que calcular que podremos tener los parques entre 2030 y 2033.

P.- ¿Teme que España quede rezagada respecto a otros países vecinos como Portugal o Francia?

R.- El mercado de la eólica marina es enorme y el de la flotante más. Los cálculos que hemos hecho a nivel europeo es que para que la eólica marina flotante llegue a un nivel de competitividad de costes equivalente al de la tecnología eólica marina hace falta un mercado de 9 GW a nivel mundial. Esto significa que lo más importante de todo es estar en esos primeros 9 GW, porque los países que estén van a tener una cadena de suministro que sea la que está posicionada para el resto. No es tan importante cubrir los 3 GW del PNIEC, aunque es viable de sobra, sino hacerlo bien y estar de los primeros para posicionar la cadena de suministro y que absorba contratos de otros mercados. Si no lo estamos, se fabricará y se desarrollará fuera sin beneficiarnos de la creación de empleo. Solo los primeros 3 GW del PNIEC generarían 7.500 empleos. No hay absolutamente ninguna tecnología renovable en el mundo que tenga tanto valor añadido como la eólica marina flotante por su nivel de exigencia y especialización.