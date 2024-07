Dabiz Muñoz y su hamburguesa de Burger King: ¿cuánto cuesta?

Si llevas tiempo queriendo probar las famosas hamburguesas de Dabiz Muñoz, puede que sea tu momento. El mejor chef del mundo, por tercer año consecutivo -de acuerdo con The Best Chef Award- ha elaborado unas hamburguesas con Burger King. Estas, siendo fiel al conocido estilo de cocina de vanguardia de Dabiz, cuentan con ingredientes exclusivos y nada tradicionales que no dejaran indiferente a nadie que las pruebe. Repasamos el precio de esta novedad y de esta especialidad en varios de sus restaurantes como Descubre cuánto cuesta cada hamburguesa y la diferencia de precio entre ellas.

Cuánto cuesta comer en DiverXO

DiverXO, el restaurante que fue la primera apuesta del chef, es, según la lista The World's 50 Best Restaurants 2024, el cuarto mejor restaurante del mundo. Su precio le sitúa a la cabeza de los más caros de España. El menú degustación, 'La Cocina de los Cerdos Voladores', tiene un precio mínimo de 450 euros por persona. Optar por los productos más caros de la carta el coste por persona podría sobrepasar los 1.000 euros.

Prueba sus hamburguesas por menos de 10 euros

Con su unión con Burger King, por tiempo limitado, existe la opción de comer una hamburguesa del mejor chef del mundo por menos de 10 euros. La colaboración King Dabiz, que cuenta con el ADN que, según Muñoz, caracteriza a la cadena y a su vez es garantía de una verdadera libertad creativa, está disponible en Burger King desde este mismo martes 9 de julio hasta el 9 de septiembre y, si tienes la posibilidad de degustar estas creaciones irreverentes, puedes elegir entre 2 opciones, la de pollo premium y 100% ternera Angus.

Mezclas inusuales de sabores en Burger King

Ambas, las King Dabiz Angus y King Dabiz Chicken, cuentan con una mezcla más bien inusual: pan croissant, salsa tártara especial del chef, la cual describe como una mayonesa con toque de limón y sabor agridulce, bacon, pepinillos, chutney de tomate y queso Cheddar madurado. Esta unión de sabores dulces, agridulces y agrios causará impresión en cualquiera que las pruebe.

Estas hamburguesas tienen un precio individual de 9,95 euros y, si se compran junto con el menú, el coste crece hasta los 11,95 euros. Además están disponibles en todos los establecimientos de nuestro país y, del mismo modo, podrán adquirirse mediante sus canales AutoKing, TakeAway y el envío a casa.

GoXO y la hamburguesa económica de Dabiz Muñoz

En la misma línea, el chef cuenta con 3 firmas de restaurantes adicionales. GoXO, una innovadora 'food truck' creada especialmente para los amantes de la comida rápida que ofrece una carta que se orienta alrededor de perritos, hamburguesas. Esta es la más asequible de sus marcas aunque, por su puesto, no logra batir el precio de su reciente colaboración. En este mismo, la hamburguesa Ssam Cheeseburger: Conexión Texas-Korea, tiene un precio de 16,5 euros. El ticket medio de este restaurante ronda los 50 euros.

Cuánto cuesta comer en los otros restaurantes de Dabiz Muñoz

StreetXO, característico por su unión de la cultura asiática con la española de un modo más informal, deja como resultado platos como el wonton de chistorra. El coste medio es más bajo que DiverXO. Por cliente ronda desde los 100 a 150 euros, según diversas reseñas en TripAdvisor.

Por último, RavioXO tiene como eje central las masas y la pasta. Este establecimiento, que cuenta con una estrella Michelin, ofrece un menú degustación de 14 partes y un coste de 150 euros. No obstante, su precio medio se aproxima a los 100 euros, en un estimado, contando con platos que parten desde los 5 a los 30 euros.