Los currículums hechos con IA, entre los aspectos que menos gustan a los que buscan trabajadores

El proceso de realizar un currículum antes de presentarse a cualquier empleo es una de las fases más críticas y donde más tiempo invierte cada trabajador, siempre con el objetivo de que resulte útil y el empleador de cualquier empresa vea al candidato como alguien a quien contratar. A pesar de ello, un dato de StandOutCV, plataforma de ayuda al empleo, refleja que solo uno de cada diez currículums llegan a la persona encargada de contratar, con un 75% de ellos siendo rechazados directamente por softwares. Cuando esto ocurre, hay ocasiones en los que el trabajador no recibe noticias más allá del rechazo o incluso ni eso, razón por la que no se sabe dónde está el fallo y en qué se puede mejorar de cara a un futuro proceso de contratación.

Para que los empleados tengan esas respuestas que buscan, la plataforma Resume Genius empezó en enero a realizar encuestas a trabajadores del sector en Estados Unidos, personas que debían demostrar que participaban en estos procesos de manera real. Ahora, con las respuestas de un total de 625 participantes, han compartido aquellos aspectos que menos gustan a los empleadores, los que más gustan y tendencias que han detectado a la hora de, entre otras cosas, revisar currículums.

No más de tres minutos en las revisiones

StandOutCV expone que las personas que buscan trabajo están una media de una hora y 10 minutos haciendo y perfeccionando sus currículums, tiempo que contrasta con lo que tardan los empleadores, según el estudio de Resume Genius, en revisarlos: no más de tres minutos. Esto no se aplica a todos los encuestados, como es lógico, pero es relevante que más de la mitad de ellos, un 57% más concretamente, solo necesita entre uno y tres minutos para valorar si un candidato es adecuado en función de ese primer documento. A su vez, existen los dos extremos, con un 22% revisando cada currículum en menos de un minuto y un 21% tomándose más de tres minutos.

En este sentido, algo relevante es que los contratantes tienen primacía sobre los currículum de dos páginas en lugar de los de una sola, sobre todo aquellos que pertenecen a grandes empresas (61%). Aun así, esto es algo en lo que coinciden todo tipo de instituciones, ya que el porcentaje mínimo lo tienen las empresas pequeñas, donde uno de cada dos prefiere las dos páginas. "No me importa si el currículum cabe en una página o se alarga a las dos. Lo que me importa es la calidad del contenido. Muestra que has hecho los deberes, que entiendes nuestra misión y cómo encajarías en ese contexto", afirma el Content Manager de Resume Genius.

El encajar en la empresa y en el puesto al que se aplica es algo fundamental, razón por la que, a la hora de revisar los currículum y llevar al candidato a la siguiente fase del proceso o incluso a la directa contratación, lo que más tienen en cuenta son las habilidades, independientemente de lo demás. Un 65% de empleadores antepone esto, mientras que otro aspecto como la educación es importante para un 47%, con un 25% afirmando que la educación es "absolutamente esencial". Además, algo relevante es que un 39% de ellos considera el saber un segundo idioma innecesario, aunque hay que tener en cuenta que es desde el punto de vista de un candidato estadounidense. En España, el saber inglés es un requisito presente en la mayoría de ofertas.

La IA, una ayuda que aquí no resulta útil

A la hora de crear un currículum, hay determinadas plataformas que pueden hacer ese proceso más sencillo, y una herramienta que se está empezando a utilizar es la inteligencia artificial. La IA está siendo de utilidad en muchos aspectos y podría parecer útil para este caso, pero, en realidad, según la encuesta de Resume Genius, hacer un currículum con IA podría generar el efecto contrario al deseado. Si bien puede facilitar la tarea de hacerlo desde cero, la realidad es que, para más de la mitad de los encuestados, esto es algo que les hace recular, reduciéndose las posibilidades de que el candidato sea finalmente elegido para el puesto al que aplica.

De igual manera, otros de los elementos que causan rechazo a tener en cuenta son el cambio de trabajo de manera frecuente, fallos en el formato del currículum, la falta de logros cuantificables, errores ortográficos, contenido que resulta irrelevante para el puesto, largos periodos entre trabajos e incluso el uso de fuentes de texto consideradas inapropiadas. Teniendo esto en cuenta, estos deben ser los errores que los candidatos deberán evitar si quieren ser, al menos, mejor considerados por los empleadores. Conocer esto puede ayudar a cualquier trabajador a conseguir el próximo empleo.