Cultura del DIY (hazlo tú mismo): ahorra construyendo y creando tus propios proyectos

La cultura del DIY (Do It Yourself), es decir, del “hazlo tú mismo”, ha ido ganando cada vez más adeptos en los últimos años. Este es un concepto que comenzó a utilizarse para hablar de todos aquellos problemas del hogar que alguna persona decidía solucionar por sí misma, sin recurrir a los servicios de un profesional, pero poco a poco ha ido extendiéndose hasta ser utilizado en el terreno del bricolaje y las manualidades.

Más que una moda, el DIY se ha convertido en toda una filosofía de vida para todos aquellos que están decididos a crear y transformar todo tipo de cosas con sus propias manos, aplicando para ello la regla de las tres erres (Reducir, Reciclar y Reutilizar). Esta práctica ayuda a ahorrar dinero al evitar costos de mano de obra y materiales caros, además de entretener y fomentar la creatividad y sostenibilidad.

El Do It Yourself es, por tanto, una forma excepcional de poder hacer frente al consumismo que inunda la sociedad, además de contribuir a reducir los desechos, lo que favorece la conservación del medioambiente.

Ideas de proyectos DIY para tu hogar

El DIY se puede usar como método de ahorro, existiendo numerosas formas de aplicarlo, como el ser uno mismo quien se encargue de llevar a cabo tareas domésticas como pintar las paredes, cambiar un grifo o cambiar un halógeno, todo ello ayudando a reducir costes por mano de obra.

Asimismo, se puede aplicar en una amplia cantidad de proyectos caseros que pueden llegar a ser interesantes, sobre todo cuando hablamos de elementos decorativos, en los que se puede recurrir a muchos materiales y darles una segunda vida. Una idea interesante, por ejemplo, es la de crear un cabecero DIY para el dormitorio, pudiendo utilizar para ello maderas antiguas, superficies de esparto o incluso alfombras rústicas, que se puedan adaptar y pintar para darle a la estancia un toque original.

También se pueden crear cuadros caseros para poder disfrutar de obras de arte en casa hechas por nosotros mismos. Esta es una opción a tener en cuenta tanto si se quiere desarrollar la creatividad como si no se dispone de suficientes recursos económicos como para invertirlo en una escultura o cuadro. Para ello puedes desde hacer relieves con yeso hasta composiciones con piedras o paisajes tejidos. Las posibilidades son numerosas y dejarán dar rienda suelta a la imaginación.

Más allá de los numerosos elementos decorativos que se pueden crear, es posible buscar la funcionalidad en estos proyectos DIY, como fabricando un joyero casero en el que poder guardar tus pulseras, pendientes y otras joyas. Para ello se pueden usar muchos objetos como ralladores de alimentos viejos, perchas, botellas de plástico, vajillas viejas, cajas de vino, tubos de cartón o palets de madera, entre otros.

Aunque las posibilidades son enormes, una buena forma de aplicar la cultura del Do It Yourself es aprovechando palets para crear muebles únicos con ellos. Gracias a sus características, permiten construir sofás para una zona chill out con solo apilar dos de ellos y colocarles un colchón o cojín encima, pero también se pueden usar para crear otros muchos elementos de mobiliario como mesas, que se pueden complementar con una superficie de cristal, consiguiendo así un mueble original perfecto para cualquier terraza o jardín.

Como se puede ver, esta cultura está muy ligada a reutilizar productos y materiales para darles una segunda vida y contribuir de esta forma a la economía circular, con los beneficios que también conlleva en términos de ahorro.