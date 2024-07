Cuerpo dilata la elección del gobernador del BdE tras su choque con el PP por Escrivá

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, desiste en su intento de contar con un nuevo gobernador para el Banco de España (BdE) antes de la próxima reunión de política monetaria del BCE, que tendrá lugar el próximo 18 de julio. "Tranquilidad en los tiempos no quiere decir que no podamos tener cuanto antes cerrado el nombramiento, pero no hay prisa", ha asegurado Cuerpo este lunes. El rechazo del Partido Popular (PP) a la elección del actual responsable del ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha trastocado la hoja de ruta del Ejecutivo, que dispone hasta el 10 de septiembre para designar al sustituto de Pablo Hernández de Cos.