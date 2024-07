Cuerpo asegura que el Gobierno "no tiene prisa" para nombrar al gobernador del Banco de España

El Gobierno "no tiene prisa" para nombrar al nuevo gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que de momento no hay novedades con respecto a la designación del sucesor de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato concluyó el pasado 10 de junio. "Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición (...) No tenemos prisa", ha asegurado tras recordar que el mandato de la actual 'número dos' del organismo, Margarita Delgado, que ejerce en la práctica como gobernadora en funciones, no expira hasta el próximo 11 de septiembre. Cuerpo se ha pronunciado de este modo en el marco de una conversación organizada por la Fundación Alternativas.

El Gobierno aprobó el pasado martes la actualización del nuevo cuadro macroeconómico diseñado por Economía que servirá de eje para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, actualmente en elaboración. El ministro ha incidido en que las nuevas cuentas evidencian el compromiso de España con la consolidación fiscal. Ha puesto en valor, además, cómo el país ha eludido la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de Bruselas ante los esfuerzos que ha venido llevando a cabo los últimos años y que le permitirán despedir el ejercicio con un déficit del 3%, en línea con las exigencias de la Comisión Europea.