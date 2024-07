¿Cuándo se pierde la bonificación del seguro de coche?

En los seguros de coche es muy habitual que se hable del término bonificación, que es ofrecida a los conductores que logran cumplir con distintos requisitos y que proporciona una serie de ventajas sobre la póliza de su coche que suelen suponer un descuento en el coste de la prima del seguro.

Una bonificación del seguro de coche es un descuento ofrecido por la aseguradora al conductor y que es aplicado al precio base de la póliza, un descuento que se calcula según el historial de siniestralidad del tomador del seguro. Hay que tener en cuenta que estas bonificaciones pueden variar entre las diferentes compañías de seguros, si bien hay que tener en cuenta que un punto en común de todas las bonificaciones es que se aplican al renovar la póliza.

Generalmente, las bonificaciones son mantenidas cuando el tomador del seguro cambia de vehículo, pero no de aseguradora, si bien en determinados casos el conductor podría llegar a perder la bonificación si adquiere un segundo vehículo, todo ello dependiendo de la política de la compañía de seguros.

Por otro lado, la bonificación del seguro de coche se pierde cuando se acumulan siniestros o accidentes en los que el tomador ha sido el culpable. La aseguradora determinará en estos casos que no se hace un uso adecuado del vehículo, por lo que, en el caso de tenerla, se eliminaría la bonificación del seguro y, por lo tanto, el conductor dejaría de disfrutar del descuento aplicado a la tarifa base de la póliza de cara a la siguiente renovación de la póliza.

Cómo conseguir bonificaciones en tu seguro de coche

Las aseguradoras acostumbran a premiar a los conductores que no dan ningún parte y que no tienen ningún siniestro durante un periodo determinado de tiempo, haciendo que de esta manera puedan recibir un descuento en la prima de su seguro. No obstante, no todas las compañías aseguradoras establecen los mismos descuentos, cada una tiene sus propias condiciones.

Todo tiene que ver con el historial de siniestralidad, que se obtiene a partir del fichero SINCO, si bien cada aseguradora cuenta con su propio sistema de bonificaciones para el seguro del coche, además de ofrecer otros tipos de ventajas como: presentación de un número máximo de partes anuales sin que suba el coste de la prima del seguro, poder reponer o arreglar una luna rota sin modificaciones en las bonificaciones, mantenimiento de bonificaciones en un coche adquirido de segunda mano, y mantenimiento de los descuentos por baja siniestralidad que un cliente ya tenía en la aseguradora anterior.

La clave de esta bonificación se basa en el sistema bonus malus por el cual las aseguradoras clasifican a los conductores en neutros (no disfrutan de bonificaciones ni penalizaciones), bonus (disfrutan de bonificaciones por estar algún tiempo sin declarar un parte o siniestro) o malus (los que reciben un aumento de la prima del seguro por su mal historial de siniestralidad.