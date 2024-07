Aviso a veraneantes: el Gordo de la Lotería de Navidad 2024 ya está a la venta

La Lotería de Navidad se vuelve a poner en marcha en plenas vacaciones de verano. Los loteros saben que el sorteo extraordinario que Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo 22 de diciembre tiene dos momentos de venta fuertes. Uno, como es normal, es diciembre. El otro, desde hace años, los meses de verano. Más de un veraneante regresa de sus merecidos días de descanso con un décimo en la maleta porque ¿y si cae aquí el Gordo de Navidad?'

La playa de siempre, la plaza del pueblo, el pisito de playa, el paseo marítimo o el chiringuito de todos los agostos son los protagonistas de 'Tu mejor lugar del mundo', la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. La playa de siempre, la plaza del pueblo, el pisito de playa, el paseo marítimo o el chiringuito de todos los agostos son los protagonistas de 'Tu mejor lugar del mundo', la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024.

¿Cuándo se puede comprar Lotería de Navidad 2024?

Comprar una casa, pagar la hipoteca, hacer un viaje de ensueño, tapar agujeros... Son muchos los sueños que los compradores de la Lotería de Navidad quieren cumplir si les toca el Gordo. Y precisamente a eso, a los sentimientos, es a lo que se apela para dar a conocer el pistoletazo de salida de la venta de la Lotería de Navidad 2024.

Así, desde el pasado 11 de julio la Lotería de Navidad ya está a la venta en todas las administraciones de 'tu mejor lugar del mundo' para veranear: en esa playa normalita que no sale en las revistas ni tiene atracados yates de lujo pero a la que vas año tras año. O en ese apartamento que no está en primera fila ni tiene cuatro habitaciones pero son 40 metros inolvidables a los que es escapabas cada verano. O en ese pueblo donde aprendiste a montar en bicicleta e ibas más de 30 días en cuanto se acababa el colegio para estar con los abuelos. O en ese bar que no está en ninguna plaza turística y que solo conocen los del barrio pero te comes los mejores pescaítos del mundo. No podía faltar ese chiringuito que sin esferificaciones ni comida de vanguardia hace los mejores pinchos de la playa.

Loterías y Apuetas del Estado ha querido resaltar todas esas administraciones escondidas a los ojos de la multitudes pero donde, por qué no, también puede estar ya a la venta el Gordo de la Lotería de Navidad 2024, un sorteo que este año cumple además la mágica cifra capicúa de 212 años de historia.

Eso sí, además de todos esos lugares especiales para muchos compradores no se puede hablar de Lotería de Navidad sin pensar en una administración mítica: Doña Manolita. Situada en la calle Carmen de Madrid ya tenía colas el primer día de la venta del Gordo 2024 para, además de jugar los sorteos del día, tentar a la suerte navideña llevándose los primeros décimos. Esta anticipación es un reflejo del fervor con el que se vive este sorteo, uno de los más esperados y celebrados en toda España.

¿Cuántos premios reparte la Lotería de Navidad 2024?

Su dotación para este 2024 se repite, 4 millones de euros a la serie; el del segundo también, 1,250.000 euros a la serie, y el del tercero 500.000 a la serie, pero este año aumentan las series, de 185 a 193, lo que significan más décimos en juego y también más premios. En total se repartirán 2.702 millones en premios, el 70 % de la emisión que es de 3.860 millones.

¿Cómo es el décimo de la Lotería de Navidad 2024?

El décimo esta ilustrado con la obra de 'La Natividad', de Francisco y Rodrigo de Osona, una obra del Museo del Prado, en la que dominan los grises azulados de las ropas con los pliegues acartonados propios de la época. Pero en la gráfica generica de la campaña, el bombo vuelve a ser el protagonista y estará acompañado con 'la mejor postal del mundo', la de esa playa, ese pueblo o esa piscina que tanto añoramos

88.008, el Gordo de la Lotería de Navidad 2023

El Gordo de la Lotería de Navidad de 2023, correspondiente al número 88.008, se repartió por toda España, pero entre los lugares más destacados fueron Madrid, Jaén, Écija, Dos Hermanas y Sevilla, donde se vendieron varias series del número ganador. En total, el sorteo repartió 2.590 millones de euros en premios.