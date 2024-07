El Corte Inglés lanza sus segundas rebajas con un 20% de descuentos adicionales: estos son los productos

Buenas noticias para nuestros bolsillos. El Corte Inglés ha lanzado este jueves la segundas rebajas con un descuento adicional del 20% en más de 1.000 productos ya rebajados en moda mujer, hombre, juventud, infantil, lencería, accesorios y zapatería. Unas rebajas, que ya están disponibles en la web y la aplicación de la distribuidora, estarán vigentes hasta el próximo 24 de julio.

Por ejemplo, como han informado desde la firma española en moda mujer, hombre, juventud e infantil, firmas como Marc O’Polo, Mirto, DKNY, Molly Bracken, Guess, Morgan, Timberland, Northsails, Mirto, Lee, Paul Shark, Gant, Gap, Pepe Jeans y Hugo Boss va a ofrecer descuentos adicionales del 20% sobre unos precios ya ajustados a la baja. En el área de accesorios, el descuento adicional se aplicará a una selección de bolsos de marcas como Guess, Pepe Jeans y Naulover, entre otras.

En zapatería, las segundas rebajas del El Corte Inglés incluirá marcas tan reconocidas como Geox, Skechers, Clarks, Callaghan y Pikolinos son marcas de zapatería que ofrecen una selección de productos, con unos descuentos del 20% adicional sobre unos productos ya rebajados. Las segundas rebajas también pueden servir para equiparse de cara a unos días en la playa. Los trajes de baño en moda mujer, hombre e infantil tendrán rebajas extra del 18 al 24 de julio con descuentos que pueden alcanzar el 40%.

Semana del Deporte, con más descuentos

Por otro lado, también del 18 al 24 de julio, El Corte Inglés pondrá en marcha la Semana del Deporte, durante la que ofrecerá ofrecerá hasta un 50% de descuento en textil, calzado deportivo y complementos de marcas como Nike, adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance, Quiksilver, Asics, Mountain Pro y Bullpadel, entre otras. Además de otros descuentos de hasta el 50% sobre precios rebajados en el calzado de pádel de Bullpadel, adidas, Asics, Nike y Endless y las mochilas deportivas de Under Armour, Adidas y Nike.