Los 6 consejos de productividad imprescindibles para ser más eficiente en el trabajo

En la actualidad, hay trabajadores que siempre están buscando como invertir mejor su tiempo, cómo rendir mejor en su trabajo, cómo ponerse más en forma y, en definitiva, cómo aumentar la productividad en el día a día. Son muchos los que, para tratar de ser más eficientes, buscan diferentes métodos o trucos que se puedan aplicar de manera sencilla en sus vidas, con, a su vez, infinidad de trucos disponibles en la red. Algunos funcionan, otros no, también depende de cada persona, pero, para ayudar a aquellos que busquen ser más productivos, desde Red Bull han compartido 6 consejos que todo el mundo puede aplicar y que pueden ser muy útiles.

Marc Márquez, Max Verstappen, Carlos Sainz, el youtuber 'TheGrefg' o Cristina Gutiérrez, ganadora del Dakar en categoría Challenger, son algunos de los ejemplos de deportistas patrocinados por Red Bull. A través de sus patrocinados, la marca de bebidas energéticas ha conseguido logros en una gran cantidad de disciplinas y, ahora, también quiere ayudar a los demás a mejorar a través de sus consejos de productividad. "Ser productivo es cuestión de planificación, ejecución y apoyo", cuentan en un artículo, dando seis recomendaciones a seguir que te contamos a continuación.

Establecer rutinas en tu vida

El establecer unos horarios lo hace gente de todo tipo hace cada día. Desde un trabajador completamente normal hasta el mismo Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien cuenta con una rutina que diariamente sigue al pie de la letra. En este sentido, desde Red Bull recomiendan el establecer distintas acciones como hacer ejercicio, hacer descansos, "comer y dormir bien" y, más allá de eso, podemos incorporar otras cosas como leer o simplemente salir a dar un paseo. Además, a la hora de realizar las tareas, comparten que no solo se trata de hacerlas y ya está, sino que se trata de hacerlas de manera correcta. "Aprende a completar las tareas cuando tengas tiempo y voluntad de hacerlas bien, en lugar de forzarte a terminar algo porque sí", defienden.

Saber lo que quieres

Lógicamente, cada persona, con sus diferentes características, tiene sus propios objetivos, por lo que hay que saber identificar qué es lo que quiere cada individuo para adaptarlo a las distintas concepciones de productividad. Desde la compañía de bebidas energéticas ponen como ejemplo un fotógrafo que dispara con película en lugar de digital, acción que puede ser no tan productiva, pero "para alguien que disfruta con el acto de la fotografía tradicional" podría influir positivamente sobre su productividad al disfrutar haciéndolo.

Establecer pequeños objetivos realistas

Al igual que la primera recomendación, este ejercicio es otro de los comunes en los diferentes consejos que se comparten para ser más eficientes. El marcarse objetivos sencillos cada día puede contribuir a aprovechar mejor el tiempo. Desde Red Bull, más concretamente, proponen marcar "una gran tarea cada mañana" pero dejando, a su vez, "espacio también para otras más pequeñas". "Empieza despacio y sigue añadiendo cosas a tu lista diaria durante las dos primeras semanas", dicen.

Aprender a vencer a la procrastinación

La RAE define procrastinar como "diferir, aplazar" y, aplicado al trabajo, cuando hablamos de procrastinación, esto significa atrasar distintas tareas para más tarde. Aun así, es comúnmente sabido que, en muchas ocasiones, ese "lo voy a hacer más tarde" se convierte en un "lo haré mañana", con la persona retrasando la acción cada vez más. Esto es lo que hay que combatir. En lugar de dejar los objetivos para otro momento, se trata de tirar de fuerza de voluntad y hacerlo al instante, algo que contribuirá a ser más productivos y que, al final, hará que no se acumulen tareas atrasadas.

Encuentra las mejores herramientas



Hay todo tipos de herramientas disponibles que ayudan a ser más productivos, sean libros, programas de ordenador, herramientas organizativas para establecer hábitos diarios, etcétera. Hay muchas al alcance de la mano, por lo que encontrar las que nos resulten más útiles pueden contribuir a que mejorar nuestra eficiencia se convierta en algo más sencillo. "Tienes que echar un vistazo y averiguar cuál funciona para ti, y luego seguir con ella hasta que empiecen a aparecer los resultados", comparten desde la empresa.

Ser consciente

Ser más productivo no se consigue solo por realizar una acción más rápido ni de un día para otro, sino que puede ocurrir que haya ocasiones en las que no cumplamos todos los objetivos que nos hemos marcado o que, al final del día, tengamos que retrasar algo para más tarde. De esta forma, se trata de "ser intensamente conscientes de nuestras propias acciones" y "distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no", para así poder centrarnos en aquello que sí podemos controlar, siendo esto en lo que nos concentraremos.