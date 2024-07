Los concesionarios encomiendan al coche eléctrico la continuidad del alza en empleo

La metamorfosis acelerada que afronta la industria del motor para reestructurar su cadena de valor y electrificar su producción ha situado al coche eléctrico como uno de los principales catalizadores de la reactivación del empleo en los concesionarios españoles. Los esfuerzos del sector del automóvil para recuperar la normalidad del mercado que paralizó la pandemia, intensificados por el exigente relevo de la combustión, se están viendo reflejados en comprometidas inversiones y un notable refuerzo en las plantillas.

Según los datos facilitados por la patronal Faconauto, los concesionarios hicieron gala de su recuperación en el último ejercicio tras sumar 7.500 nuevos trabajadores en un año y retomar el volumen natural de empleo previo a la Covid con más de 161.000 puestos de trabajo. Si bien el número de establecimientos prácticamente se ha mantenido en torno a los 2.000 centros, desde Faconauto explican a este medio que el sector se ha reforzado con perfiles en áreas internas de los propios concesionarios.

En esta línea, la patronal que preside Marta Blázquez asocia el crecimiento del empleo a una serie de factores que se enmarcan en la transformación que experimenta el sector como la adaptación de sus recursos a la electrificación del mercado, el proceso de digitalización, el cambio de perfiles de cliente y la mejora del servicio. No obstante, reiteran que a pesar de este avance, todavía quedan por cubrir muchas vacantes que demanda la industria, especialmente, en la posventa.

En este área, el reto es aún mayor dado que se enfrenta a varios desafíos emergentes como la caída del atractivo del sector para los jóvenes que inician su andadura profesional. Una tendencia, que los concesionarios llevan tiempo argumentando en la imagen desvirtuada de los talleres, que aleja el interés de las nuevas generaciones que se desentienden de la evolución tanto en innovación como en la forma que opera el sector.

Fían su crecimiento a la salud del mercado

En paralelo a la restauración de la mano de obra, Faconauto cifra en 500 millones la inversión que han llevado a cabo los concesionarios para impulsar la digitalización y adecuarse a la electrificación durante los últimos ejercicios. Esta apuesta pone en relieve como la industria está fiando su crecimiento a la salud del mercado de coches eléctricos, cuyas ventas no terminan de despegar en España.

Los últimos datos correspondientes al primer semestre del año constatan la falta de apetito de los consumidores para dar el salto a la nueva movilidad. Pues, lejos de crecer, el volumen de ventas de vehículos electrificados -híbridos enchufables y eléctricos- acumulado en los primeros seis meses del año es un 1,5% al periodo comparable de 2023 que retiene a estos vehículos en torno a una cuota del 10%, que no corresponde con la inversión comprometida por la industria.

Si bien la extensión del plan de ayudas para comprar coches eléctricos (Moves III) hasta final de año que el Gobierno anunció la semana pasada con una dotación de 350 millones de euros aportó certidumbre a los compradores, el Ejecutivo no recogió el guante del sector para reformar el diseño de las subvenciones. "Pese al incremento presupuestario, Faconauto considera que las ayudas directas a la electrificación no serán realmente eficaces hasta que su tramitación sea más ágil y el comprador no reciba la ayuda en el momento de la adquisición, como viene advirtiendo el sector", esgrimen desde la asociación.

Más empleo, pero menos rentables

Según recoge la patronal en su memoria anual, los concesionarios impulsaron su facturación un 26% en el último año, hasta alcanzar en conjunto una cifra de negocio de 45.762 millones de euros. Sin embargo, en el mismo periodo se redujo la rentabilidad medida de los concesionarios sobre la facturación, pasando del 2,4% hasta el 1,59% a cierre de 2023.