¿Cómo realizar una reclamación al seguro de hogar?

Tener contratado un seguro del hogar es imprescindible, ya que evita que cualquier percance que se produzca en casa pueda llegar a convertirse en un gran problema, siendo habitual que cuando se comunica a la aseguradora, esta ponga de su parte para solucionarlo lo antes posible.

Sin embargo, no siempre es así, y en ocasiones la entidad aseguradora puede no responder con la rapidez y eficacia que se espera de ella o que no lo haga de acuerdo a lo firmado en el contrato. En este tipo de casos, existe la posibilidad de efectuar una reclamación al seguro del hogar.

Cuando se sufre un percance en casa y este es cubierto por el seguro del hogar contratado, hay que ponerse en contacto con la aseguradora a través de los canales habilitados para ello, siendo lo más aconsejable que siempre haya constancia por escrito, al correo electrónico o burofax, en un plazo máximo de siete días.

Una vez que se notifica lo ocurrido, hay que abrir un parte y, una vez que se han recabado todos los datos, en algunos casos se envía un perito para que evalúe los daños producidos. En función de su veredicto, la aseguradora lo pondrá en conocimiento del afectado, que puede darlo por válido o, si no está conforme con la resolución, llevar a cabo una reclamación al seguro del hogar.

Lo más habitual es que la entidad aseguradora trate de llegar a corto plazo a una solución con el asegurado, o en su lugar, trate de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Sin embargo, si han pasado dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación y esta no ha sido resuelta, o bien si ha sido desestimada total o parcialmente la petición, se tendrá que acudir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Si han pasado cuatro meses sin respuesta, no quedará más remedio que recurrir al Arbitraje de Consumo, y en última instancia, judicializar el problema, aunque en este último caso el proceso suele ser más lento.

Cómo redactar la carta de reclamación al seguro del hogar

Para redactar una carta de reclamación al seguro del hogar, ya sea por correo electrónico o carta postal, se deben incluir una serie de datos, comenzando por los datos del tomador del seguro, indicando su nombre y apellidos, DNI, dirección postal y dirección de e-mail, así como los datos de la entidad reclamada, indicando su nombre, tipo de seguro (hogar) y el número de la póliza.

Tras estos datos habrá que explicar en el cuerpo de texto el siniestro, indicando la fecha, el lugar y el número de personas afectadas, así como el motivo de efectuar la reclamación al seguro del hogar.

Para finalizar, será necesario adjuntar una copia del contrato del seguro del hogar, así como los informes médicos, facturas y otra documentación o material que pueda llegar a ser de gran ayuda para resolver el conflicto, como pueden ser fotografías.