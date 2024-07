¿Cómo puedo reclamar un cargo que no he hecho en mi tarjeta de crédito?

Para poder tener el mayor control sobre nuestras cuentas bancarias es recomendable revisar la cuenta bancaria cada día, una acción que en la actualidad es muy cómoda y rápida de realizar gracias a las diferentes aplicaciones bancarias que tenemos instaladas en nuestros dispositivos móviles, y que en apenas cuestión de segundos se puede llegar a detectar cualquier cargo no realizado que haya podido ser cobrado en la tarjeta de crédito.

Este hecho se puede dar por diferentes motivos, ya sea porque un pago aparece por duplicado, porque un servicio dado de baja ha continuado siendo cobrado, etcétera. Afortunadamente, ante este tipo de cargo, existe la posibilidad de efectuar una reclamación, para lo cual hay que seguir una serie de pasos.

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de hacer una reclamación es tratar de hacer memoria ante cualquier movimiento no reconocido a priori, para saber si se trata de un cargo que realmente has hecho. Para ello, puedes entrar en los detalles de la compra que crees que no has realizado para revisar tanto el día como la hora y el comercio en el que se hizo ese cargo. Si tras hacer las comprobaciones pertinentes siguen sin tener constancia del pago, será el momento de proceder a su reclamación.

Pasos para reclamar un cobro indebido



Dado el caso de que te encuentres con un cobro indebido en tu tarjeta de crédito, debes ponerte en contacto con la entidad financiera emisora de la misma, pudiendo hacerlo tanto a través de su servicio de atención al cliente por teléfono como a través de internet, o acudiendo presencialmente a una oficina.

En primer lugar, para formalizar tu reclamación, es recomendable enviar una notificación por escrito a la entidad bancaria, pudiendo realizarlo tanto por correo electrónico como por carta certificada, asegurándote de incluir toda la información necesaria, con tu nombre, tu número de tarjeta, el cobro indebido y la fecha en lo que lo detectaste.

Debe tenerse en consideración que existe un plazo determinado por la ley para la presentación de la reclamación por un cobro indebido en la tarjeta de crédito, que en España se sitúa en hasta 13 meses desde la fecha del cargo en cuestión, por lo que es importante actuar con rapidez una vez que se haya detectado ese cargo no autorizado.

Una vez que la entidad bancaria reciba tu reclamación, tendrá que iniciar una investigación interna para determinar la veracidad del cobro indebido, un proceso a lo largo del cual es posible que te soliciten documentación adicional o información que pueda llegar a respaldar tu reclamación.

Si el banco no responde o no resuelve de forma satisfactoria tu reclamación, puedes ponerte en contacto con su Servicio de Atención al Cliente, un departamento que tiene la obligación de revisar y resolver las quejas de los clientes. Si tras seguir los pasos anteriores aún no se ha obtenido una solución a este problema, se puede recurrir al Banco de España, que hace las veces de mediador en el caso de que se den disputas entre bancos y clientes. Tras presentar tu caso en particular, el Banco de España se encargará de evaluar la situación y emitir una resolución.

Hay que tener en cuenta que, en España, los consumidores tienen derechos específicos para su protección en situaciones de cargos indebidos en sus tarjetas de crédito, estableciendo la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios que, en el caso de que una entidad bancaria confirme el cobro indebido, se deberá recibir el reembolso del importe cobrado en un plazo máximo de 30 días.