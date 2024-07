¿Cómo cambiar los billetes que dejan de circular y no se admiten en julio de 2024?

En algunas ocasiones nos encontramos un billete manchado, roto o desgastado en alguna de nuestras transacciones diarias. Aunque normalmente no los cambiemos, si el nivel de deterioro de estos es elevado, deberíamos cambiarlos, ya que pueden ser retirados de la circulación. Pero, ¿Qué hacemos? ¿Debemos negarnos a recibir el billete en ese caso? Existen muchas dudas alrededor del tema y el Banco de España ha lanzado unas indicaciones que debemos seguir para cambiar los billetes defectuosos y no perder nuestro dinero en efectivo. Debes tener en cuenta que no todos pueden canjearse, existen una serie de condiciones que hay que seguir. Te contamos qué debes hacer y cómo puedes hacer este trámite.

Lo primero que debemos saber es que si tenemos un billete deteriorado en nuestra posesión, este puede presentarse tanto en la sede central del Banco de España en Madrid como en cualquiera de las sucursales del organismo a lo largo del país o, en su defecto, en una entidad de crédito donde la veracidad del billete será comprobada y después se canjeará siempre y cuando este cumpla los criterios. ¿Qué criterios tiene que cumplir el billete?

Criterios que debe seguir el billete para canjearse

El billete en cuestión no deberá estar completamente roto, por lo que deberá presentarse más de la mitad del billete para que este sea susceptible de cambio. Por otro lado, si se puede demostrar que la parte restante del billete ha sido destruida, también se procederá al cambio. Así, los billetes manchados, sucios, o con inscripciones podrán canjearse en la entidad bancaria correspondiente. Para realizar todo el cambio será necesario contar con cita previa para este propósito. Del mismo modo, si se comprueba que el billete fue deteriorado de manera intencionada, se denegará el cambio y además, el mismo pasará a ser retenido.

En muchos casos los billetes vienen manchados por una tinta de seguridad o sustancia adhesiva que indica que estos han sido sujeto de un robo. En caso de que te ofrezcan uno, lo correcto sería no aceptarlo debido que no sabes si quien te lo ofrece es su propietario legítimo o si los ha hurtado.

Billetes manchados y descoloridos: qué hacer

En la misma línea, no deberíamos aceptar billetes descoloridos ya que pueden haber sido lavados para eliminar rastros de dicha sustancia antirrobo. En caso de que lo hayamos aceptado por desconocimiento, el siguiente paso es dirigirnos a nuestro banco o al Banco de España, informemos de cómo lo recibimos y que así se encarguen de cambiárnoslo, aunque tal vez este no sea siempre el caso. Si se demuestra que las manchas provienen efectivamente de un dispositivo antirrobo, puede que no tengamos derecho a su reembolso. Los bancos nacionales pueden cambiarlo únicamente si el propietario de la actividad ilegal que haya causado las manchas lo solicita.

¿Billetes robados? Esto es lo que se hace con ellos

El Banco de España explica también que el cambio de billetes que hayan sufrido daños por dispositivos antirrobos tendrá un costo de 10 céntimos por billete en caso de que el número de ellos sea igual o superior a 100. Sin embargo, si el deterioro fue causado por un atraco (cosa que deberá justificarse mediante un una fotocopia de una denuncia a las autoridades competentes), no se aplicará ninguna comisión. En caso de que el defecto sea de fabricación, puede cambiarse en las sucursales que han sido indicadas.