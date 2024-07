Cómo añadir titulares a una cuenta bancaria

Cuando se abre una cuenta bancaria es habitual que se determine un solo titular de la misma, pero, además, hay muchas ocasiones en las que se necesita de una cuenta con varios titulares, lo que puede ser necesario en casos de familias, parejas, matrimonios, clubes deportivos, asociaciones, pisos compartidos, etcétera.

Aunque sea posible abrir una cuenta directamente con todos los titulares, aportando cada uno de ellos la documentación solicitada por la entidad bancaria, también puede darse el caso de que se desee añadir titulares a una cuenta ya existente.

En este caso el proceso suele ser más sencillo, y aunque los pasos a seguir dependen de cada entidad bancaria, los pasos suelen ser similares. Para ello es común que se pueda realizar desde la app móvil o desde la web, accediendo al área privada introduciendo las claves de acceso, para seguidamente dirigirse al apartado de contratación y luego a las cuentas, donde entre las operativas se puede acceder a la gestión de la cuenta, desde donde se podrá “Contratar” y, tras revisar las condiciones, poder añadir un segundo titular. Tras seguir los pasos del asistente y leer toda la documentación, el proceso se finalizará firmando con la clave de acceso.

En todo caso, hay que tener en cuenta que no todas las entidades bancarias ofrecen esta posibilidad, existiendo algunas de ellas en las que no se permite modificar la titularidad de una cuenta, por lo que, si el cliente desea compartir una, no tendrá más remedio que abrir una nueva junto al resto de intervinientes.

¿Cuándo se debe abrir una cuenta con dos titulares?

Hay muchas personas con las que se puede acabar compartiendo una cuenta bancaria a lo largo de nuestra vida, ya sean parejas, hermanos, amigos, etcétera, ya que se trata de una herramienta muy útil para la gestión de las finanzas compartidas con otra persona.

Muchas parejas deciden abrir una nueva cuenta bancaria compartida cuando empiezan a convivir para el pago del alquiler y los distintos recibos de los suministros, dado que es mucho más fácil y cómodo gestionar las finanzas de esta forma que con cuentas separadas.

En todo caso, la clave para que una cuenta bancaria en común no se convierta en un verdadero quebradero de cabeza es que haya máxima confianza entre los titulares. Las cuentas compartidas facilitan la administración de las finanzas en común entre varias personas, pero antes de nada es importante tener claros algunos aspectos, como decidir para qué se va a utilizar, el importe que va a aportar cada uno y su frecuencia, además de hacer un uso responsable de la misma.

Contar con una cuenta compartida vale la pena cuando se comparten gastos con otra persona, de forma que, si cada uno aporta la misma cantidad de dinero, todos los gastos comunes serán pagados a medias, sin que sea necesario efectuar el cálculo de cuánto ha desembolsado continuamente.