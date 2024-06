Cómo ahorrar al planificar las vacaciones en plena subida de precios del sector turismo

Con el comienzo del verano 2024, los más viajeros empiezan a pensar en el gasto que afrontarán los próximos meses y buscan reducirlo durante las vacaciones. Según el último informe de ObservaTUR, el 94% de los españoles afirma que viajará durante esta época estival y se verán afectados por el incremento del 5,4% de los servicios turísticos, siendo esta subida de precios uno de los grandes frenos para el turismo este verano.

Las subidas de precios en los servicios y productos relacionados con el turismo pueden perjudicar a quienes no tienen contratadas todavía sus vacaciones. Como explica Estefanía González, portavoz de Kelisto.es, "aunque las cifras de este verano son algo más positivas que las de temporadas estivales como la del 2022, la subida de los precios de los principales servicios turísticos es un 50% superior a la cifra del IPC (3,6%)".

Recomienda así "ser previsores, planificar y comparar precios como claves para conseguir el máximo ahorro en las vacaciones, por lo que parte de las medidas de ahorro más efectivas deben tomarse con tiempo". Si no estás en esa lista tranquilo. "Los que todavía no lo han comprado aún tienen oportunidad de ahorrar, no solo en sus trayectos, sino también en otros servicios que usamos con frecuencia, como el teléfono móvil, los pagos y las compras”.

Consejos para ahorrar en tu próximo viaje

Uno de los trucos para ahorrar en tus vacaciones es planificar, comparar precios y leer la letra pequeña de lo que contratas. Para cualquier servicio turístico, comprarlo con la suficiente antelación va a suponer una oportunidad de ahorro y así se evitarán los sustos de última hora o pagar más. Si tienes la opción de elegir cuando vas a viajar, opta por las fechas más baratas del verano que corresponden a la última semana de agosto y primera de septiembre, aunque si tienes que viajar en los meses principales, la primera semana de julio cuesta un 14% menos que la última del mismo mes.

Si vas a viajar en avión, compra el billete con la antelación adecuada, pesa el equipaje antes de salir de casa, elige el transporte público para desplazarte hasta el aeropuerto y si no te queda más remedio que ir en tu propio coche, compara el precios de los parkings. Además AENA suele lanzar promociones de verano para quienes reservan las plazas de parking con antelación. Si vas a viajar en coche, utiliza las mejores tarjetas de descuento y los programas de fidelización de las gasolineras, además, aplica medidas de conducción eficiente para ahorrar hasta un 25% de combustible.

Gracias al roaming, los datos móviles se pueden usar gratis dentro de los países del EEE (los de la UE, más Noruega, Islandia y Liechtenstein). Muchas compañías telefónicas ofrecen bonos gratuitos para gastar en verano si tu destino es un sitio sin wifi. Además, muchos operadores mejoran sus tarifas de Internet en segundas residencias, contratarlas en verano puede beneficiar a los clientes con descuentos u ofreciendo la cuota de alta gratis.

Subida de precios en los servicios turísticos

Según el análisis del comparador financiero Kelisto en base a los últimos datos del IPC de mayo esta subida va a afectar principalmente en el transporte marítimo, siendo un 22,2% más caro que el año pasado, los paquetes turísticos nacionales (+17,7%) y los hoteles y alojamientos similares (+9,4%). Le siguen el gasóleo (6,6%), el servicio de alojamiento en otros establecimientos (6,6%), la gasolina (6,1%), los campings y albergues juveniles (4,7%) y el transporte en autobús o autocar (3%).

Por el contrario, los vuelos nacionales (+0,80%), el transporte en tren (+0%) o los paquetes turísticos internacionales (-0,6%) apenas experimentan cambios, mientras que los vuelos internacionales son los únicos que dan un respiro al bolsillo del consumidor con una caída del precio del 7,5%.