Los cinco trucos esenciales de un jugador de rugby para mejorar la productividad.

Hay personas que, en un determinado momento, se ven obligados a cambiar por completo el rumbo de su vida. Rob Vickerman pertenece a ese grupo. Exjugador profesional de rugby y capitán de la selección inglesa de rugby 7, una modalidad de este deporte en el que juegan siete jugadores por equipo en lugar de 15, Vickerman sufrió una lesión de cuello que le obligó a dejar del deporte que practicaba a los 29 años. Con ello, tuvo que buscar nuevos objetivos, nuevas cosas que hacer, y optó por convertirse en comentarista de televisión, mentor y entrenador, entre otras cosas.

Obligado a cambiar su rutina de manera radical de un momento a otro, Rob Vickerman tuvo que adaptarse a un nuevo modo de vida alejado de los terrenos de juego, teniendo que aprender, a su vez, a manejar ese tiempo del que quizá cuando era jugador profesional no disponía. "Desde que me retiré he aprendido muy rápido cómo optimizar mi tiempo y energía", declaró el exjugador a Red Bull poco después de retirarse. Fue la compañía de bebidas energéticas la que, a partir de declaraciones del inglés, se encargó de recopilar sus cinco trucos esenciales para ser más productivo, trucos que todos pueden aplicar .

Prepara tu día con antelación

Este es un aspecto que no solo destaca Vickerman, sino que es algo muy común en muchos estudios de productividad. "La preparación debería empezar el día de antes. Utiliza los últimos 30 minutos en la oficina para preparar el plan de ataque para el próximo día", afirma el exjugador de rugby. El preparar las tareas el día anterior hace que cualquiera que lo aplique no pierda tiempo cuando comience su jornada, sino que, al tenerlo preparado con antelación, el inicio de la jornada significa, de igual manera, el comienzo del trabajo.

Ten una rutina y síguela

"A muchos no nos gusta reconocerlo, pero la vida está llena de rituales. Si dominas la habilidad de hacer cosas sin tener que pensarlas, esto es productivo y requiere de menos energía", dice Vickerman. Ya no solo es algo que aplican muchísimas personas, sino que figuras públicas como Jeff Bezos dicen ser más productivos por tener una rutina diaria que siguen al pie de la letra. Aquí se puede incluir el ir al gimnasio, leer o simplemente contestar correos. "Piensa en los procesos que haces cada día y probablemente te darás cuenta de que ya tienes rutinas", defiende el inglés.

Si te quedas pillado, haz ejercicio

La actividad física es otra de las cosas que muchos comparten como algo fundamental para ser más productivos en el día a día. Según un estudio realizado por la multinacional Gympass, el practicar ejercicio físico durante cuatro días a la semana puede llegar a suponer una mejora en el rendimiento laboral de hasta un 300%. En palabras de Rob Vickerman: "Si estás en un punto bajo, sea en creatividad o inspiración, haz que los fluidos fluyan en el cerebro y haz algo que te apasione, un 'hobby' o, si eso no es posible, haz algo de ejercicio".

Céntrate en tan solo una tarea

A pesar de que el llamado multi-tasking pueda parecer productivo en un primer momento, ya que la persona realiza varias cosas a la vez, esto realmente no tiene grandes beneficios sobre la productividad. "La mente no puede hacer varias tareas. La falta de concentración es resultado de un fallo de atención, por lo que elige una tarea, empieza y hazla realidad. Si no puedes, rompe el ciclo y ves a dar un paseo", defiende el excapitán de Inglaterra en rugby 7. Esto, por ejemplo, es algo que también incluye Forbes en su lista de cinco trucos esenciales para mejorar la productividad en el trabajo.

Delega en otras personas

Esta es "una de las mejores herramientas posibles y una de las menos usadas" para Vickerman. Para reflejar su importancia, el delegar es una de las acciones presentes en la llamada matriz de Eisenhower, el método que utilizaba el expresidente de los Estados Unidos para ser más productivo, considerando que aquello urgente pero no importante se debía delegar a otra persona. "Creo que en liderazgo transformacional, por lo que siempre apoyaré el participar en tareas para mejorar la comprensión, eficacia y confianza" asegura el exjugador. Además, lanza otro mensaje: "Si las tareas no se hacen bien, adopta una mentalidad diferente: no hay fracaso, solo retroalimentación."