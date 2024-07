China invierte en el transporte marítimo y duplica su presencia en puertos a nivel global

China continúa como el país líder en exportaciones a nivel global y para mantener este puesto ha invertido en su red de transporte marítima. Desde la implementación de su plan de inversión en infraestructura marítima hace más de una década, China ha llegado a transportar hoy en día el 95% de sus mercancías por agua, tras duplicar su presencia en puertos e involucrarse en más de 100 proyectos por todo el mundo.

Pese a que el enfriamiento de la economía china ha pasado factura al ritmo de inversión, el 'think tank' estadounidense Council on Foreign Relations (CFR) afirma que en septiembre de 2023 el país contaba ya con 92 proyectos activos en 101 puertos en los que tenía presencia a nivel global.

La organización destaca la presencia de China en 13 de estos puertos, en los que su participación es igual o superior al 50%. Entre estos, se menciona CSP Spain, situado en Valencia y controlado por la filial de la naviera china Cosco, o las terminales de El Pireo en Grecia, Hambantota en Sri Lanka y Newcastle en Australia, la más importante a nivel mundial para el carbón.

Algunas de estas inversiones han traído consigo críticas a la gestión china de la infraestructura del transporte marítimo, como en el caso del puerto esrilanqués. Los detractores de la estrategia del país lo señalan como ejemplo de 'trampa de deuda' contra Pekín, porque el gigante asiático arrendó la terminal como consecuencia de la incapacidad de Sri Lanka para cumplir los acuerdos de préstamo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China.

Los puertos también han proporcionado influencia política a China en África, y han generado polémicas internas en países como Alemania, donde Cosco se hizo hace un año con el 24,99% de una de las terminales en Hamburgo, operación avalada por el canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, en contra de los ministros pertenecientes a verdes y liberales, sus socios de coalición.

Presencia creciente en Latinoamérica



En 2023, el comercio entre China y Latinoamérica marcó un nuevo récord al superar los 480.000 millones de dólares. Y el interés chino en la región no se limita únicamente a la compraventa de bienes, como muestra su presencia en puertos de la región, donde destacan dos en concreto: Chancay (Perú) y Paranaguá (Brasil).

La terminal peruana aglutina una inversión de 3.500 millones de dólares gestionada por Cosco, y se espera que, tras entrar en funcionamiento a mediados de este año, se convierta en un importante centro logístico no solo para la exportación de minerales peruanos sino para toda Sudamérica.

En 2018, el grupo China Merchants Port se hizo con el 90% de la compañía administradora de Paranaguá por unos 925 millones de dólares, reduciendo dos años después su participación al 67,5% tras vender esa parte a dos fondos de cooperación también chinos.

Las inversiones estratégicas en la región también sitúan la influencia china en México (puertos de Veracruz o Tuxpan), Panamá (Balboa), Ecuador (Posorja) o Chile (San Antonio).

Un caso destacado es el de Argentina, donde China Shaanxi Chemical Industry Group firmó un acuerdo para construir un puerto multipropósito en Río Grande (Tierra del Fuego), que ha suscitado interés por sus posibles implicaciones militares dada su ubicación estratégica de cara a la región antártica.

¿Uso militar?



Y es que las inversiones chinas en puertos han generado preocupación en Estados Unidos en el marco de las crecientes tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín, con los medios del país norteamericano apuntando a posibles fines que van más allá de lo comercial para estas infraestructuras: apoyo logístico, recopilación de inteligencia o incluso como futuras bases militares.

Según CFR, una decena de los proyectos con participación mayoritaria china tendrían un "potencial físico" para ser usado por buques de guerra. Hasta ahora, Pekín solo cuenta con una base de apoyo naval en el extranjero, abierta en 2017 en la pequeña nación de Yibuti, en el cuerno de África.

La prensa oficial china asegura que estas denuncias son "especulaciones infundadas" y defiende que el rápido crecimiento de las inversiones del país en puertos en el extranjero son "un resultado natural del creciente comercio con los mercados internacionales".

En un largo artículo publicado en agosto del año pasado, la agencia estatal de noticias Xinhua esgrimía que estos puertos "han cosechado considerables ingresos para los gobiernos locales, impulsado el desarrollo económico y la construcción de infraestructura y aumentado el empleo".

En respuesta al diario The Wall Street Journal, que aseguró que buques militares chinos habían efectuado paradas diplomáticas o de repostaje en un tercio de los puertos donde firmas del país asiático contaban con inversiones, un académico citado por Xinhua aseguró que "no hay nada malo en que China invierta en puertos extranjeros para operaciones no bélicas en tiempos de paz".