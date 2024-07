CCOO y UGT convocan una huelga general para octubre en el sector del transporte por carretera

Comisiones Obreras y UGT han informado este martes de la convocatoria de una huelga general para la segunda quincena de octubre en el sector del transporte por carretera. Una convocatoria que han condicionado a la regulación de la jubilación anticipada de los conductores. Desde ambos sindicatos han explicado que este anuncio se debe a lo que han denominado como un "bloqueo sistemático", por parte del Gobierno y las distintas patronales, a la reivindicación de adelantar la edad de jubilación de los conductores. "Ésta es una reivindicación que se viene haciendo desde hace 20 años y que se viene bloqueando desde hace más de una década", han argumentado los sindicatos en una rueda de prensa.

Desde ambos sindicatos han destacado que, a pesar de la concentración del pasado 7 de junio, frente a las puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los miembros de las organizaciones sindicales han declarado que sigue habiendo un "inmovilismo" desde la Administración y las patronales.

"Tenemos personas conduciendo con 65 años"

Paco Vegas, secretario federal del sector carreteras y logística de Comisiones Obreras, ha explicado que esta medida se justifica por el alto índice de siniestralidad en el sector debido a la alta edad de los conductores. "El número de accidentes mortales que viene sufriendo el colectivo está muy por encima de la media, y hay estudios que demuestran la alta accidentalidad a partir de los 55 años", ha expuesto Vegas. Además, el miembro de CCOO ha reclamado que se adopten medidas de carácter transitorio para "paliar" la situación, como es la jubilación parcial, que ya se aplica a los trabajadores de la industria manufacturera. "Tenemos personas conduciendo con 65 años", ha alertado Vegas.

Por su parte, Pedro Aller, vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, ha defendido la convocatoria de la huelga y desmentido el argumento de las organizaciones patronales en contra de la jubilación anticipada, cuando esgrimen que no hay conductores. "Es mentira que no existen conductores, no existen conductores porque las condiciones laborales son precarias", ha advertido Aller, y ha comparado este sector con el de los maquinistas, que gozan de unas mejores condiciones, según el miembro de UGT.

Por su parte, el secretario federal del sector carreteras, urbanos y logística de UGT Diego Buenestado, ha concluido que para que se desconvoque la huelga debe haber un real decreto que permita la jubilación anticipada para los conductores a partir de los 60 años en septiembre. Los sindicatos han concluido que en septiembre, en caso de no verse satisfechas sus reivindicaciones, convocarán a los medios para informar del formato, calendario y la estrategia de la huelga.