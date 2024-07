Deja el trabajo en un banco por hacer tablas de embutido y gana más de 300.000 euros

Deja todo para perseguir su sueño. Así es la historia de Teyoshe Smith, que pasó de ser gerente de proyectos en Capital One a dirigir su pequeño negocio, Bite by Bite & Co, una pequeña franquicia de tablas de embutidos sin pensárselo dos veces. En muy poco tiempo sus elaboradas tablas de embutido llamaron tanto la atención que agotó todo y llegó a ganar casi 350.000 euros en un año.

Todo comenzó como un pequeño hobby que compaginaba con su trabajo principal. A Smith le encantaba preparar tablas de embutidos en las reuniones con amigos y familia, ya que se acordaba de cuando era pequeña. Era la encargada de todos los preparativos de las fiestas de cumpleaños y para el 13 cumpleaños de su hija puso sus platos favoritos en forma de un "1" y un "3" gigantes. A todos los invitados les encantó como estaba todo preparado y fue un éxito absoluto que provocó que, en ese momento, se pensara en la idea de empezar a vender estas genialidades.

Para probar, Teyoshe Smith durante el fin de semana del Día de la Madre de 2022 publicó en Facebook Marketplace una cesta llena de rosas de salami, frutas y verduras frescas y otras delicias. En tan soló dos días agotó todo, las solicitudes no pararon llegar y Smith cada vez que acababa de trabajar se ponía a preparar las cestas encargadas en la cocina de su casa, según relata en CNBC.

"En tan solo dos días, vendí 25 cajas"

Tras el claro éxito que tuvieron las tablas, Teyoshe decidió llamar a su pequeño negocio "Grazing Crazy", aunque finalmente lo cambió a Bite by Bite & Co. Tras unos meses dejó la cocina de su casa por una profesional y empezó a aumentar la producción, añadiendo además talleres de charcutería para que los clientes pudiesen aprender a hacer las tablas.

No podía seguir compaginando su hobby con su trabajo en el banco estadounidenses, donde su sueldo alcanzaba las seis cifras. Teyoshe miró hacia el futuro con su familia y decidió apostar por su aventura. El tiempo le dio la razón y no fue una mala idea renunciar a su trabajo principal, ya que Bite by Bite & Co le hizo ganar 346.317 euros (379.000 dólares) en ventas de 2023.

En tan solo dos años se trasladó a la zona de Atlanta en Georgia para abrir su segunda sucursal física (la primera está en la zona de Richmond en Virginia) y aumentó su equipo contratando a 11 personas. Uno de los objetivos de Teyoshe Smith es que haya locales de Bite by Bite & Co por todo el país.