¿Si dejo el cargador del móvil enchufado gasto electricidad? ¿Qué es el consumo fantasma?

Por comodidad o desconocimiento, muchas personas en España tienen algunos malos hábitos con la tecnología y los electrodomésticos, los cuales pueden llegar a tener consecuencias directas sobre los propios aparatos o afectar a la factura mensual de la electricidad. En este sentido, es habitual preocuparse por la cantidad de energía que consumen los grandes electrodomésticos, pero también hay que pararse a pensar en el consumo de los teléfonos móviles.

En la actualidad los smartphones son uno de los dispositivos más importantes de nuestro día a día, y aunque su consumo no se puede comparar al de electrodomésticos como el horno o la lavadora, lo usual es que se cargue a diario, con lo que ello puede suponer cada mes.

Una mala práctica consiste en dejar enchufado el cargador durante todo el día, incluso cuando el smartphone no se está cargando. Esto supone tener que hacer frente al consumo fantasma del dispositivo, que, aunque si bien es cierto que puede no suponer un gasto significativo en nuestro bolsillo por sí solo, al sumar al resto de aparatos electrónicos que también tienen consumo fantasma, como el ordenador, el microondas o la televisión, podría llegar, en conjunto, a suponer un desembolso de entre 10 y 20 euros anuales.

Además de este importe económico, que es posible evitar con unas buenas prácticas, el consumo fantasma produce una mayor emisión de gases de efecto invernadero y un mayor impacto ambiental. Por este motivo, conviene desconectar los cargadores y aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando.

¿Cuánto gasta un cargador del móvil enchufado sin móvil conectado?

Dejar el cargador del dispositivo móvil conectado a la corriente sin ningún dispositivo conectado consume una media de 0,00002 kWh, de forma que, si se encuentra conectado unas 16 horas cada día, el simple hecho de que esté conectado a la corriente eléctrica hará que se estén gastando 0,12 euros anuales, aproximadamente.

A priori, como decimos, puede parecer que no es algo significativo, pero si contamos con distintos cargadores para los diferentes miembros de la casa, y lo sumamos al resto de dispositivos electrónicos que se encuentran en stand by y sin usarlo, se estará desperdiciando dinero en aparatos que realmente no se están utilizando.

Para poder enfrentarse al consumo fantasma se recomienda utilizar regletas que permitan desconectar la corriente cuando los aparatos conectados a las mismas no estén en uso, además de desenchufar los electrodomésticos cuando no se están utilizando, y que se usen temporizadores para poder programar que unos electrodomésticos se enciendan a una hora en particular y se apaguen cuando no sean necesarios.

Por último, siempre que sea posible hay que tratar de adquirir equipos y electrodomésticos que tengan la más alta eficiencia energética posible, aunque en el caso de los dispositivos móviles no existe esta clasificación y la única forma de ahorrar en su carga será utilizando el cargador solo cuando sea necesario.