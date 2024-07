Este es el cambio que afecta a los universitarios que opositen a Guardia Civil

Este pasado martes 25 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la última convocatoria para las oposiciones a Guardia Civil, una cita en la que se han producido cambios importantes en la forma de calificación. Desde 2008, en la que las plazas sufrieron una reducción este número ha ido aumentando gradualmente, llegando en este 2024 a la cantidad máxima hasta la fecha con un total de 2.721 plazas disponibles. La particularidad de este año, eso sí, será que no habrá distinciones entre los diferentes tipos de educación, sino que todos los niveles contarán lo mismo.

A la hora de opositar a Guardia Civil, existen dos fases que se deben superar para conseguir una plaza: la fase de concurso y la fase de oposición. En la primera, se valoran méritos generales y profesionales, mientras que en la segunda entran la prueba de conocimientos teóricos, pruebas físicas y prueba psicotécnica, entre otros. Es en ese primer paso donde se ha producido la mayor novedad de esta convocatoria, y más concretamente en los méritos académicos, un cambio que garantiza la igualdad de oportunidades en función de los varios niveles de educación. De esta forma, todos los títulos que ofrecen puntos, aquellos superiores a Bachillerato, sumarán la misma puntuación: 2 puntos.

Reducción de puntos en los varios títulos

Antes de que entrase en vigor esta novedad, en el apartado académico había una calificación mayor cuanto mayor fuese el título, sumando 2 puntos por tener el Bachillerato, 4 puntos por tener un grado universitario, 6 o 7 puntos por tener un master en función del nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y 8 puntos por ser doctor. El que se tenía en cuenta era el mayor nivel educativo. Ahora, sin embargo, mientras que también se tiene en cuanta el título de mayor puntuación, todos suman 2. Así, se eliminan los puntos extra por titulaciones superiores a Bachillerato.

Según compartió el Ministerio de Interior acerca de la convocatoria de 2022, de las 25.987 que se presentaron a las oposiciones, 6.087 tenían títulos universitarios, incluyendo 1.554 con master y 18 con doctorado. En ese momento, todos los que tenían estudios universitarios contaban con puntos extra por estas calificaciones, algo que no les otorgará ninguna ventaja a los que se presenten este año. En cuanto a la edad media de los aspirantes, esta se situó entre los 23 y 30 años, con la media en 28 años y con el perfil de opositor a la Guardia Civil estando compuesto por estudiantes de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en cerca de un 50%, según compartió Europa Press.

Requisitos y plazo para solicitar la oposición

De entre las 2.721 plazas que se ofertan en esta convocatoria de 2024, 1.432 serán de libre acceso, 1.089 irán destinadas a militares de Tropa y Marinería con mínimo cinco años de servicio efectivo y, por último, 200 estarán reservadas a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En cuanto al plazo, las solicitudes se podrán presentar desde el el 26 de junio hasta el 16 de julio de este 2024.

Para presentarse, por otro lado, los solicitantes deberán cumplir un total de 15 requisitos, entre los que se incluyen el tener nacionalidad española, no estar privado de los derechos civiles, carecer no tener antecedentes penales, no estar inmerso en procedimientos judiciales por delito doloso, tener como mínimo 18 años y no cumplir 41 en el año de la convocatoria, estar en posesión del título de la ESO o título superior y tener el permiso B de conducir, además de cumplir con la normativa de tatuajes, entre otros. Todos los requisitos se pueden encontrar tanto en la web del Ministerio del Interior como en la propia convocatoria.