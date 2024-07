Cambia su número de la lotería en el último minuto y pierde más de 1.000 millones de euros

Todos los que juegan la lotería sueñan con convertirse en millonarios en algún momento de su vida. Si tú has sido uno de esos, tienes la oportunidad de ganar 29 millones de euros con el próximo bote que sortea el Euromillones este viernes 12 de julio. Con Loterías y Apuestas del Estado y un poco de suerte, podrás empezar a hacer realidad tus sueños más caros como comprar una casa, terminar de pagar la hipoteca de tu vivienda o un viaje. Son algunas ideas para empezar a gastar tanto dinero.

Cambiar tu decisión en el último momento puede hacerte perder millones de euros. Así le pasó a Carlos Gutiérrez hace meses, cuando decidió jugar una apuesta. Rellenó su cupón, eligió los números 16-34-46-55-67 y el número 14 en el Powerball, pero en el último momento cambió de opinión y lo modificó por el 19. Esta última decisión le hizo no conseguir 1.400 millones de euros (unos 1550 millones de dólares).

Aún así, no fueron todo malas noticias para Carlos, la serie de números que eligió le hizo ganador de casi un millón de euros (1 millón de dólares). Según dijo a los organizadores de la lotería, ese premio lo va a usar para expandir su negocio. La probabilidad de ganar el mayor premio de la Powerball en la lotería de Virginia son de 1 en 292,2 millones y todo el dinero recaudado se destina al sistema educativo estatal y financia aproximadamente el 10% del presupuesto total de las escuelas primarias y secundarias.

Tragedias en el sorteo de Euromillones

La BBC ha publicado otras historias parecidas. En 2020, una persona perdió 1,21 millones de dólares (1.120.211,95 euros) en Gran Bretaña porque nunca reclamó el premio. En ese local de loterías, el sorteo de Euromillones, el premio debía reclamarse después de 180 días para poder cobrar el dinero y, en este caso, el ganador no lo hizo.

En 2021, la estudiante británica Rachel Kennedy vio que sus números habituales de lotería habían salido para el sorteo de Euromillones, que esa semana tenía un premio de 220 millones de dólares. Pero esa fue la única semana en la que su pago automático no se realizó, lo que significa que no tenía el cupón y no ganó, según el periódico británico The Mirror.