El Breathwork como truco de productividad: qué es y por qué lo necesitas en tu jornada laboral

La respuesta está dentro de ti. Si constantemente te ves envuelto en un cúmulo de trabajo que, gracias a la procrastinación, has ido posponiendo y ahora es imposible de ignorar, es probable que tengas que trabajar en mejorar tu productividad. Esto no es nada nuevo, sin embargo, probablemente hayas optado por explotar las habilidades externas como pueden ser las listas o el modo monje para intentar centrarte de lleno en el trabajo, pero, por mucho que lo intentes, no lo consigues. ¿Por qué? Con casi total seguridad, este tipo de métodos no estén dando resultado pues la raíz de tu problema radica en la sobrecarga de trabajo. Si este es tu caso, entonces el breathwork será la herramienta perfecta para ti. Descubre de qué trata y cómo puedes aplicarlo para optimizar tu jornada laboral.

¿Por qué pasa esto?

Si estamos sobrecargados, no podemos controlar el flujo de trabajo que recibimos y más bien optamos, sin quererlo, por encender el piloto automático para poder cumplir con las demandas. Según estudios de Colby College, de media, pasamos casi la mitad de nuestro día en este modo. Simplemente respondemos al correo que nos llega o a la reunión que tenemos pendiente, pero no analizamos realmente lo que estamos haciendo o maneras alternativas de poder completar el trabajo de una manera más eficaz.

Aunque este modo de trabajo puede cumplir las expectativas en ocasiones, acaba por disminuir la calidad de nuestro rendimiento a la larga y cada día sumando más trabajo a las tareas pendientes.

¿Cómo podemos solucionarlo?

De acuerdo con Medium, existen algunos trucos que podemos trabajar para lidiar con el piloto automático como ser conscientes de nuestras acciones, darle significado a nuestras tareas cotidianas, ser claro acerca de nuestros objetivos y celebrar nuestros logros. No obstante, si realmente quieres poner solución al problema de base, debes usar el breathwork.

No podemos controlar el número de elementos que estarán luchando por llamar nuestra atención, pero sí podemos trabajar en nosotros mismos con el sencillo truco del breathwork para intentar ser un poco más "inmunes" a esto y lograr mantener nuestra atención, lograr afrontar el día con mayor tranquilidad y aprender a descargar tensiones siempre que sea necesario para volver al trabajo con la mayor eficacia posible. Según Healthline esta técnica te ayudará a disminuir la presión arterial, mejorará tu humor, te ayudará a entrar en un mayor estado de relajación y mejorará tu concentración y memoria.

Beneficios del breathwork en el trabajo

La base del truco es mucho más sencilla de lo que probablemente estés pensando. El breathwork consiste en estar conscientes de nuestra respiración. ¿Y qué tiene que ver esto con el trabajo? pues bien, este ejercicio, que a la vez dobla como estrategia de meditación, busca brindarte la pausa que necesites para alejarte de las tareas momentaneamente, volver a empezar, y mirar los objetivos con un ojo crítico que nos permita abordar el cometido con una nueva perspectiva.

Cómo se practica el breathwork

Así pues, si alguna vez has intentado poner solución a un problema pero, por más que lo intentabas, no lograbas pensar en nada nuevo, esta técnica es la clave. El breathwork te ayuda a desconectar y a ver los problemas como lo que realmente son: un simple asunto que se debe solucionar.

De este modo, para realizar esta práctica, según The Switch, auspiciado por EAE Barcelona, debes encontrar un lugar tranquilo y ponerte cómodo -puedes elegir entre sentarte, tumbarte...- y deberás empezar a respirar hondo por la nariz, intentando inflar el abdomen con cada respiración que das para posteriormente soltar el aire por la nariz y repetir esto hasta que tu pulso haya vuelto a su ritmo usual y te halles más descansado. Si entran pensamientos a tu mente, no te agobies y simplemente déjalos ir y que fluyan sin perturbar tu atención. Si practicas esto de manera consistente, observarás una mejora en tu rendimiento al poco tiempo y te será más sencillo afrontar el trabajo.