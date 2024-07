La fortuna de Karol G: dinero, casas y coches que ha logrado con la música y sus negocios

'Sold out' para cuatro conciertos consecutivos en el Bernabéu. La primera artista en conseguirlo es Karol G (Carolina Giraldo, 1991, Medellín), quien vendió todas las entradas para estos conciertos en unas horas. La colombiana va a cerrar su gira Mañana Será Bonito Tour los días 20,21, 22 y 23 de julio ante 250.000 personas en Madrid. A día de hoy es la cantante latina femenina más escuchada del mundo y se dará un baño de masas en la capital mientras ve como su patrimonio aumenta a pasos agigantados.

La 'Bichota' es una de las referentes de la música urbana y esto le abre las puertas en todos los rincones del mundo. Haces solo unos días fue protagonista en el show inicial de la final de la Copa América, donde cantó el himno de su país, Colombia, en el duelo ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Después, disfrutó del partido junto a su compatriota Feid, con quien parece olvidar su anterior relación con Anuel AA.

La antioqueña está posicionada en el top de artistas a nivel mundial, incluidas las principales listas musicales de Estados Unidos. Un apoyo que también se refleja en las redes sociales, donde tiene casi 70 millones de seguidores en Instagram, 38 millones de suscriptores en YouTube y 55 millones de oyentes mensuales en Spotify.

KAROL G hace historia siendo la primera mujer que llena 4 estadios en España. Y se convierte en la primera artista que agota las entradas para 4 conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/RaFPr4TZYo — Live Nation España (@LiveNationES) March 8, 2024

Los grandes éxitos de Karol G

Su padre le transmitió la pasión por la música y comenzó en Factor X en 2005, pero después de varios intentos, no consiguió triunfar, por lo que se marchó a Estados Unidos a estudiar marketing. Un anuncio en el metro le animó a seguir apostando por cumplir su sueño y regresó a su país, donde estudió composición, musicología y canto en la Universidad de Antioquia.

Después de mucho trabajo, lanzó su primer disco en 2017, aunque su primer gran éxito mundial, Tusa, llegó justo antes de una pandemia que puso freno a la que iba a ser su primera gira por Estados Unidos. Apenas tres años después, sus éxitos se habían multiplicado y estaba ganando el Álbum del año, el Mejor álbum de música urbana y Mejor fusión/Interpretación urbana en la ceremonia de los Latin Grammy.

En este tiempo ha triunfado con Bichota, Provenza o TQG, junto a Shakira, que se convirtió en su canción más exitosa en la plataforma Spotify, con más de 808 millones de reproducciones, y entró en el top 10 de las más importantes de YouTube, con más de 875 millones de reproducciones.

En 2023 reunió a 15.000 personas en The Today Show en Nueva York y rompió el récord de asistencia en la plaza del Rockefeller Center, que en 1999 había marcado Ricky Martin. En el pasado trabajó con Nicky Jam, Bad Bunny, Anuel, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin o el productor Ovy On the Drums, entre otros.

La fortuna de Karol G: dinero, mansiones y coches de lujo

Según el portal Celebrity Net Worth, especializado en la fortuna de los famosos, la colombiana tiene un patrimonio estimado de unos 25 millones de dólares. Esto es cuatro veces más que en el año 2021. Mucha culpa de ello lo tienen las giras Bichota Tour y $trip Love Tour que realizó tras la pandemia, donde logró unos ingresos de 70 millones de dólares en entradas, según Billboard Boxscore.

Su patrimonio también está formado por una lujosa vivienda en Medellín, un penthouse en Miami y una mansión de estilo americano en Los Ángeles. Entre todas suman un valor de más de 6 millones de dólares.

Y también nos ha mostrado parte de garaje de coches, entre los que destaca este Ferrari GTC4Lusso, de 600.000 dólares. También posee un Rolls-Royce Ghost, un Mercedes-Benz GLE 43 AMG, una camioneta todoterreno Mercedes-Benz G-Class y un elegante Ferrari Spider 812 GTS.

Los negocios de Karol G fuera de la música

En 2022, Karol G decidió iniciar su carrera empresarial. Abrió en Medellín la primera oficina de Girl Power Inc. con la que gestiona sus negocios. Ha realizado algunas inversiones en ladrillo

A través de su empresa también negocia sus patrocinios y dirige su proyecto filantrópico, 'Con Cora', en el que ayuda a mujeres y niñas que no tienen recursos para acceder a educación, están enfermas, son víctimas de maltrato o están privadas de libertad. Además, da cabida a Bichota Récords, su propio sello discográfico, lo que le permite tener el 100% del control de su música.

Las grandes marcas quieren aliarse con ella para arrastrar a su audiencia y la 'Bichota' también genera mucho dinero gracias a ello. Por ejemplo, se ha hecho un hueco como icono de la moda, protagonizando campañas de Loewe, Kappa o Crocs. También es embajadora de Smirnoff.

A la industria del cine tampoco le ha pasado desapercibido el éxito de Karol G, que ha participado en la banda sonora de la película Barbie. Y en la miniserie de Griselda. Una estrella mundial que aún tiene un gran camino por recorrer en la música y los negocios.