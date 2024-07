El autoconsumo alerta de que las comunidades de vecinos están pagando por una luz que no les toca

El autoconsumo eléctrico permite a cualquier persona o empresa producir y consumir su propia electricidad instalando en su hogar, local o comunidad de vecinos, paneles solares fotovoltaicos u otros sistemas de generación renovable. En este caso, no paga peajes, cargos e impuestos de la energía autoconsumida y solo lo haría en el caso de que gaste electricidad que proviene de la red.

Pues bien, en el autoconsumo colectivo se está dando la paradoja de que en algunos casos de comunidades de vecinos, que han apostado por instalar placas solares para ahorrar en la factura de la luz, hay propietarios que están pagando peajes por electricidad que están consumiendo de otros pisos y no proviene de la red exterior. Así lo alertan desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

La asociación recuerda que el autoconsumo colectivo en red interior no debe pagar los peajes correspondientes a la energía que se comparte en la red interior. En el caso del autoconsumo colectivo, la generación se reparte bajo acuerdo de los distintos integrantes y se le asigna una proporción (coeficiente beta) a cada vecino. Así, cuando se multiplica la generación total de la instalación del tejado por el coeficiente de cada vecino se saca la 'generación individualizada'. Además, este acuerdo es ‘estático’ y no se aprovecha la generación compartida de forma óptima.

En contra de la principal ventaja del autoconsumo

A modo de ejemplo, dos vecinos (A y B) se reparten la generación según un acuerdo de reparto al 50%. Conjuntamente generan 10 kilovatios hora (kWh) por lo que a cada uno le corresponde 5 kWh de generación individualizada. Al mismo tiempo A consume 2 kWh y B gasta 7 kWh, así que en conjunto consumen 9kWh. Por lo tanto, A autoconsume 2kWh y le sobran 3 kWh de excedentes que no aprovechan otros consumidores y B consume 7kW de los cuales actualmente 5kWh se consideran autoconsumo y 2 kWh se consideran consumidos de la red. Estos 2kWh son más caros porque pagan peajes cargos e impuestos, pero en realidad no provienen de la red porque la instalación genera 10 kWh y los vecinos consumen conjuntamente 9 kWh, por lo que en realidad se inyecta 1kWh a la red. Estos 2 kWh que se consideran consumidos de la red en realidad provienen de los 3kWh de excedentes que sobran al vecino A, pero no se reconocen de esta forma.

"La electricidad generada en tejados de comunidades de vecinos se reparte a través de un sistema de 'coeficientes estáticos ex-ante' que no refleja la realidad física de lo que verdaderamente ocurre. Los países de nuestro entorno, Francia, Portugal, etc., han implementado sistemas de 'coeficientes dinámicos ex-post' que sí permiten optimizar el aprovechamiento de la energía generada colectivamente", explica a La Información Héctor de Lama, director técnico de UNEF.

Lo que piden así desde la asociación es que se implementen 'coeficientes dinámicos' para que solo se paguen peajes y cargos por los kWh que de verdad vienen de la red. Estos 'coeficientes dinámicos' lo que hacen es que se paguen peajes y cargos solo por la electricidad que viene de fuera de la red pero no se paguen por la electricidad que le sobra al vecino que no llega a aprovechar toda su generación. "Nosotros proponemos que se considere el conjunto de la instalación para ver si es netamente consumidora o generadora, y que solo se paguen peajes por la electricidad que verdaderamente proviene de la red", matiza De Lama.

Todos los autoconsumos colectivos tienen que disponer de un equipo de medida que registre la generación neta de la instalación. De esta manera, los consumidores asociados mantendrán sus equipos de medida de consumo y únicamente se instalará un equipo de medida nuevo, el contador de generación neta de la instalación, que puede ser en propiedad o alquilado. Cada consumidor puede mantener su comercializadora y no es necesario que tengan la misma compañía.

¿Cómo instalar placas solares en tu comunidad?

Instalar paneles para el aprovechamiento fotovoltaico para usos comunes requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría simple de las cuotas de participación, explican desde Samara. El segundo caso se da cuando el uso del tejado es privativo para alguno de los vecinos y, en este escenario, bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen un tercio de las cuotas de participación. El último supuesto es cuando varios vecinos quieren llevar a cabo una instalación de autoconsumo colectivo para compartir entre ellos la energía producida por la instalación. Aquí será necesario el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, asimismo, un tercio de las cuotas de participación.

Según la compañía especializada en la instalación de placas solares, baterías y cargadores de coches eléctricos, el precio de la instalación dependerá de varios factores, como el tamaño, la ubicación de la comunidad, y la calidad de los paneles. Destaca que, aunque la inversión inicial puede parecer elevada, a largo plazo, la instalación de paneles solares puede ser muy rentable. Recuerda también que, a diferencia de una instalación fotovoltaica unifamiliar, el pago de la instalación en comunidad de vecinos se repartirá entre todos aquellos que quieran disfrutar de energía más eficiente y sostenible, reduciendo el coste de amortización y la cuota de cada vecino.

Normalmente, las instalaciones de autoconsumo compartido instaladas en las comunidades de vecinos se amortizan en periodos que van de los cinco a los ochos años, pudiendo llegar a generar un ahorro de hasta el 70% en el consumo eléctrico.