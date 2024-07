El Gobierno de Andorra y la Unión Europea acuerdan eliminar las tarifas de "roaming"

Andorra y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que impedirá a las operadoras telefónicas españolas cobrar tarifas de "roaming" a sus clientes cuando se encuentren dentro del territorio del principado. Así lo ha anunciado el jefe del gobierno andorrano, Xavier Espot. En un periodo máximo de siete años desde que se ratifique el acuerdo, las compañías comunitarias deberán aplicar tarifas "como en casa" a sus clientes, ha señalado Espot a la cadena Cope Cataluña y Andorra, si bien el Ejecutivo intentará acortar ese plazo.

El Govern ya ha comenzado a negociar convenios bilaterales con las operadoras para tratar de anticipar ese fin de esas tarifas, unos cargos para los visitantes que "no dan buena imagen" del país, ha recalcado Espot. La situación "genera problemas y no ofrece un servicio a la altura de lo que podrían esperar nuestros turistas españoles", ha señalado.

Pasara por referéndum en 2025

Andorra y la Comisión Europea han cerrado ya la negociación del acuerdo, que ahora debe recibir el visto bueno de los países miembros del bloque, en el Consejo de la Unión Europea, y del Parlamento comunitario. Una vez superados esos requisitos, el Govern de Andorra prevé convocar, a partir del primer trimestre del próximo año, un referéndum vinculante para que los ciudadanos ratifiquen el texto.

Espot ha admitido que le "inquieta" y le "preocupa" el posible resultado de esa consulta, en vista de los resultados de otros referéndums en países del entorno. En ocasiones, los votantes no responden a la "pregunta que se formula", sino que canalizan a través de esas votaciones "cierto descontento con el gobierno de turno", ha afirmado el jefe del Ejecutivo andorrano. Espot ha asegurado que, en todo caso, "no hay alternativa viable a este acuerdo de asociación" y que confía en la "madurez" y la "sabiduría" de los ciudadanos cuando llegue el momento de pronunciarse sobre el texto.