Aitana Bonmatí ficha por Adidas antes de los Juegos con un acuerdo histórico

Aitana Bonmatí y sus compañeras de Selección ya están en Nantes, lugar que acogerá los dos primeros partidos de España en los Juegos Olímpicos. A diferencia de otros torneos, las españolas esta vez sí llegan como grandes candidatas al oro cuando se cumple un año desde que se proclamasen campeonas del mundo, lo que aumentó considerablemente la popularidad de las futbolistas. Una de ellas es Aitana, la última ganadora del Balón de Oro, que además de todo lo que ha conseguido en el campo, recientemente ha conseguido algo fuera de los terrenos de juego: la firma con Adidas.

Aitana Bonmatí es uno de los principales, sino el principal nombre del fútbol femenino español en la actualidad. La futbolista de Sant Pere de Ribes puede presumir de ser la mejor jugadora del mundo, habiendo ganado todo lo posible en las dos últimas temporadas, tanto a nivel de clubes como a nivel selección, destacando las Champions League y el Mundial del pasado verano. Sus actuaciones la hicieron merecedora de todos los premios individuales y, como consecuencia, las marcas empezaron a pelearse por trabajar con ella. Evidencia de ello son las marcas deportivas, con Aitana habiendo decidido dejar Nike, con la que estaba desde 2020, y fichando por Adidas, con un contrato que la ha convertido en la futbolista mejor pagada por una marca comercial.

El contrato de la actual Balón de Oro con Nike terminó el 31 de diciembre y, desde entonces, todo eran incógnitas con respecto a la marca que Bonmatí llevaría a partir de este año. Ya había llevado Adidas entre 2018 y 2020 y el misterio pareció aclararse de manera definitiva cuando disputó los dos últimos partidos de clasificación a la Eurocopa de 2025 con la selección española, donde calzó unas Adidas 'Predator Elite' color azul.

Aitana Bonmatí, jugadora que "no necesita presentación"

"Que comience el espectáculo. Bienvenida a la familia, Aitana", publicaba Adidas el pasado sábado a través de redes sociales, junto con dos imágenes de la jugadora vestida con prendas de la marca alemana. Esta solo era la primera parte del anuncio, ya que, poco después, compartían un vídeo de la futbolista con el siguiente comentario: "No necesita presentación. Una campeona, una maga, un icono. Y el espectáculo apenas comienza". Esto, una muestra clara de lo que ahora mismo significa el nombre de Aitana Bonmatí, que en su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 1,6 millones de seguidores.

A pesar de que las cifras del acuerdo no hayan sido desveladas, se habla de una alianza que la sitúa como la máxima figura de las tres barras dentro del fútbol femenino, con Adidas llevándose el premio por delante de otras como Puma o New Balance, que también quisieron hacerse con los servicios de la catalana. "Estoy segura de que viviremos grandes cosas juntas en el plano deportivo y más allá", afirmaba la propia Aitana, destacando ese "más allá", ya que, según desvelaba Diario AS, el acuerdo incluye inversión en su primer equipo, el CD Ribes, además de en iniciativas sociales y su campus personal.

Adidas no es ni la primera ni la última marca que buscará trabajar con Aitana Bonmatí. Al igual que ha ocurrido con la marca alemana, Bonmatí también ha sido protagonista al ser la única presencia femenina de la portada del próximo EA Sports FC25 (antes conocido como FIFA), compartiendo portada con figuras de la talla de Zinedine Zidane, David Beckham, Gianluigi Buffon y Jude Bellingham. Además, a finales de 2023, la jugadora se convirtió en embajadora del Grupo Bimbo, que desde 2022 ya estaba trabajando con el FC Barcelona y, más concretamente, como main partner de la sección femenina. Todo esto muestra la exposición a la que están llegando algunas futbolistas españolas, con Aitana Bonmatí siendo una referente tanto dentro como fuera del campo.