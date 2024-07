Ahorro minimalista: vivir con menos para tener más

En muchas ocasiones las personas se fijan objetivos económicos a conseguir, pero desconocen por dónde empezar para poder dar pasos hacia adelante para alcanzarlos. En este sentido, una buena opción es siempre ahorrar por el ahorro minimalista, que consiste en llevar un estilo de vida basado en la filosofía de vivir con menos para tener más.

Aunque cuando hablamos de minimalismo es habitual que se asocie automáticamente con el ámbito del diseño y la decoración, donde tiene una gran influencia, realmente es posible aplicarlo en otros muchos aspectos de la vida. Y es que vivir de una forma austera ayuda a despejar espacios, pero también a reducir los gastos y disfrutar de una mejor situación financiera.

Por lo general, aquellas personas que deciden adoptar un estilo de vida minimalista suelen ser más ahorradores, ya que, en lugar de gastar dinero en cosas, prefieren centrarse en aquello que es indispensable para su vida, destinando el dinero que no gastan en otras inversiones económicas.

De esta forma, vivir bajo esta filosofía consiste en poseer menos cosas para contar con una mayor libertad financiera. Así, en lugar de estar constantemente consumiendo y gastando dinero, se opta por vivir con arreglo a unos principios básicos, como pueden ser pasar más tiempo disfrutando de la naturaleza y el aire libre, relacionándose con sus amigos, e incluso convertirse en freelance y dejar el mundo empresarial.

Claves ahorrar siendo minimalista

Para adoptar el ahorro minimalista es necesario reducir el consumo, para lo cual conviene pensar si realmente se necesita algo antes de comprarlo, o si ya tienes algo parecido que haga que no sea necesaria esa inversión, como puede suceder, por ejemplo, con la ropa. Si tras plantearte estas cuestiones consideras que debes comprarlo, aplica la regla de “compro una cosa, me deshago de otra”, de forma que evitarás acumular cosas que no utilizarás, lo que además te ayudará a priorizar compras.

Para empezar con este estilo de vida, lo primero que se debe hacer es empezar a ahorrar, separando una determinada cantidad de dinero a principios de mes para ahorrar y evitar caer en la tentación de gastarlo, guardando ese dinero en otra cuenta separada. Si nunca antes has ahorrado, comienza con importes que puedas asumir sin problema, lo que te motivará al ir viendo cómo poco a poco van creciendo tus ahorros, además de que estarás adquiriendo el hábito de ahorrar sin apenas darte cuenta.

Es importante tener un control sobre las finanzas, de forma que en una libreta u hoja de Excel se vayan anotando todos los ingresos y gastos que se tengan, por muy pequeños que estos sean. Esta es una de las mejores formas de poder conocer en qué se te va el dinero cada vez, pudiendo así determinar qué gastos podrás suprimir para poder optimizar tu ahorro. De hecho, así se puede trabajar en deshacerse de esos gastos hormiga que afectan a tu economía cada mes.

Al llevar una vida más sencilla y ser consciente de todos los gastos que tienes cada mes, necesitarás menos y gastarás menos. Con toda la información acerca de tus finanzas, podrás tomar mejores decisiones para reducir los gastos innecesarios o que, de alguna forma, puedas minimizar. Esto no quiere decir que no puedas darte algún que otro capricho, pero sí que tengas controlado el dinero que puedes gastar y lo que puedes ahorrar para poder llegar a alcanzar las metas financieras que te hayas fijado. Es importante fijarse objetivos a corto plazo para ir alcanzándolos y mantener la motivación.