Cómo ahorrar comprando productos reacondicionados

En el mercado actual cada vez son más los consumidores en España que deciden optar por la compra de productos reacondicionados, una forma de poder llegar a ahorrar una cantidad importante de dinero. Este tipo de artículos son aquellos productos que han sido preparados para que funcionen de nuevo correctamente, si bien hay que tener siempre en cuenta su estado de partida.

Al hablar de productos reacondicionados no necesariamente hay que hablar de productos de segunda mano, ya que en ocasiones se trata de productos nuevos que provienen de últimas unidades o devoluciones de clientes que han abierto la caja o probado el producto, o aquellos que son artículos de exposición. En otros casos, son productos de segunda mano o reparados y restaurados.

El gran interés que han logrado despertar en los últimos años es que permite adquirir productos tecnológicos (o de otro tipo) a precios más asequibles, pudiendo llegar en ocasiones a encontrar verdaderos “chollos” en productos de gama alta, los cuales puede que, de otra forma, no se pudiesen comprar por falta de presupuesto.

Este tipo de productos son una parte esencial de la economía sostenible y circular, permitiendo de esta forma que a esos productos que, por una u otra razón, no se pueden vender como totalmente nuevos, puedan tener una nueva vida, consiguiendo la máxima reutilización de sus componentes. Así, se consigue que los productos existentes permanezcan en uso muchos más años, en lugar de desechar un artículo que está en disposición de ser utilizado.

España es, en este sentido, uno de los países de la Unión Europea en los que más ha crecido la compra de productos reacondicionados, aumentando en un 20% con respecto al año 2020, lo que deja clara la tendencia actual que apunta a un futuro en el que este tipo de artículos sean cada vez más demandados por los usuarios.

Ventajas y desventajas de los productos reacondicionados

La adquisición de un producto reacondicionado lleva asociadas ventajas, sobre todo en lo que respecta al apartado económico, pues, tal y como hemos mencionado, se pagará un precio mucho más reducido por un producto de alta tecnología, además de que son artículos que tienen garantía.

Por otro lado, se estará ayudando a preservar el medio ambiente al dar una oportunidad a un producto reparado, además de que ofrece más confianza adquirir un equipo reacondicionado que uno de segunda mano, pues tiene una garantía que no se ofrece en la mayoría de productos comprados a un tercero.

No obstante, al igual que tiene ventajas, tiene algunos inconvenientes, siendo necesario conocerlas para poder tomar una decisión correcta. En este sentido, es posible que haya algunas fallas a corto plazo, que tenga desperfectos estéticos en su exterior, o que en algunos casos no se incluya garantía en su compra, aunque no es lo habitual. A todo ello hay que sumar que estos artículos son limitados, por lo que es probable que en los comercios puedas encontrar pocas unidades, debiendo adquirirlas con rapidez.

De esta manera, podemos destacar como principales diferencias entre los productos nuevos y los reacondicionados todo aquello que tiene que ver con su estructura y aspecto externo y el propio embalaje del producto, que puede tener una serie de desperfectos en el caso de los segundos, mientras que uno nuevo tiene (o debería tener) un embalaje perfecto, estando bien almacenado. En cualquier caso, no se trata de nada que pueda interferir en su correcto funcionamiento.

Otra gran diferencia es su precio, que en los reacondicionados es mucho más bajo, lo que hace que sea una inversión que en muchos casos resulta interesante.