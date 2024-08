¿Adiós al 'consumo moderado'?: bodegueros y cerveceros miden los límites de la ley antialcohol de Sanidad

En plena canícula, y a pocas horas de iniciarse la mayor operación salida del verano, la ministra de Sanidad Mónica García elevaba la temperatura política el pasado martes con la presentación del anteproyecto de ley de alcohol y menores. No tanto por las medidas propuestas para combatir su consumo entre los más jóvenes, sino por las propuestas para limitar su publicidad y, especialmente, por la eventual prohibición al uso de eslóganes o expresiones como 'consumo moderado' o 'responsable'. Ambos son una parte muy sustancial de la comunicación de dos productos muy relevantes: el vino y la cerveza. El sector vitivinícola, especialmente los bodegueros, y los cerveceros, entre otros, velan armas a la espera de que en los próximos días se abra el periodo de consultas públicas previo a la definitiva aprobación del texto por el Consejo de Ministros, y su posterior remisión al Congreso de los Diputados.

El anteproyecto de ley, al que dio una primera lectura el Consejo de Ministros, contempla medidas de diversa índole para combatir la ingesta de alcohol entre menores como programas de concienciación, y la introducción de nuevos contenidos educativos en Primaria y Secundaria. Además de habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a realizar pruebas de alcoholemia en lugares y circunstancias donde esté prohibido el alcohol (centros educativos, polideportivos,...); así como el veto a su comercialización en locales que vendan mayoritariamente productos destinados a menores y que, en los autoservicios, se limite su disponibilidad a espacios concretos e independientes.

"Apoyamos totalmente que se haga esta ley, y se lo hemos trasladado así al Gobierno en una reunión que tuvimos con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas", José Luis Benítez (FEV)

En todo lo referente a los menores el alineamiento de los bodegueros y los cerveceros con el Ministerio de Sanidad es total. "Apoyamos totalmente que se haga esta ley y se lo hemos trasladado en una reunión que tuvimos en mayo con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, encargados de su redacción", declara en conversación con este medio el director general la Federación Española del Vino (FEV) José Luis Benítez. En este sentido, añade que "el fin último e idea la apoyamos desde hace varias legislaturas, incluso cuando estaba todavía el PP con Dolors Montserrat". Por su parte, desde Cerveceros de España, un portavoz ha declinado "de momento" hacer comentarios pero sí ha expresado "la voluntad de trabajar en positivo con el Ministerio y de forma constructiva, porque compartimos el objetivo con ellos".

Restricciones a la publicidad

La 'entente cordiale' desaparece en cuanto se abordan las limitaciones que incluye a la publicidad el borrador presentado por Sanidad. En concreto, entre otras disposiciones, la actual redacción propone impedir cualquier comunicación comercial de este tipo de productos a menores, así como el uso de personas menores de 21 años en su publicidad y de personajes reales o de ficción relevantes para esta población. Además de restricciones a este tipo de publicidad (limitándose al nombre comercial y símbolos representativos de la empresa productora) en un perímetro de 200 metros lineales alrededor de centros educativos, de formación profesional, así como de parques y lugares de ocio infantil, entre otros. Sin embargo, lo que ha generado más polémica entre bodegueros y cerveceros es la propuesta de veto al uso de "términos equívocos o ambiguos" como 'consumo moderado' o 'responsable'. Sanidad cree que pueden confundir fácilmente a los menores.

Un extremo que tampoco gusta en regiones productoras como Castilla- La Mancha, que es la región española con mayor superficie de viñedo con 448.682 hectáreas (sobre un total de 928.517 hectáreas) y 22 denominaciones de origen vinculadas al vino en su territorio, donde su consejero de Agricultura Julián Martínez advertía contra prohibir el eslogan de 'consumo responsable' de las bebidas alcohólicas por el posible daño a uno de los motores económicos de esta comunidad autónoma, informa EFE. "Preocupa muchísimo que eso pueda tener un perjuicio", reconocía el consejero del gobierno socialista de García Page.

Una batalla nominalística: entre el tabaco y Bruselas

Pero, ¿por qué es tan importante esta batalla nominalística para ambos sectores? El matiz que introduce el portavoz de Cerveceros de España sobre su colaboración con el Gobierno es una pista: "Tenemos la voluntad de trabajar en positivo con el Ministerio y de forma constructiva porque compartimos el objetivo con ellos, eso sí, sin criminalizar a una bebida milenaria como la cerveza", declara en respuesta a las preguntas de 'La Información'. Además, recuerda, que alrededor de esta bebida y su consumo pivota el 1,3% del PIB y el 2,6% de la recaudación fiscal.

"Preocupa muchísimo que eso pueda tener un perjuicio", Julián Martínez (consejero de Agricultura de Castilla - La Mancha)

Sobre los hombros de cerveceros y bodegueros pesa el precedente de la movilización ante las autoridades europeas durante 2022 - con el apoyo de partidos políticos como el PP, especialmente de la exministra de Sanidad Dolors Montserrat- para evitar que se obligara a introducir advertencias sobre los efectos cancerígenos de la ingesta (excesiva) de alcohol en el etiquetado del vino y la cerveza. Lo que les habría igualado al tabaco. Ambos sectores hicieron oír con fuerza su voz, para evitar la reforma del Reglamento Europeo 1169/2011 sobre información alimentaria.

Consumo vs consumo abusivo, halle las diferencias

Al hilo de lo anterior, Benítez (FEV) reconoce la preocupación de los bodegueros españoles por las menciones genéricas en el texto al consumo de alcohol: "El problema no es el consumo sino el consumo abusivo, que puede llevar en algunos casos a adicciones y a una serie de problemas", argumenta. En este sentido, el director general de la FEV añade que expresiones denostadas por Sanidad como 'consumo moderado' han inspirado iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) entre las bodegas españolas como la asociación 'Wine in Moderation'. Fundada en 2008 y dedicada a concienciar en el consumo responsable. "Todos nuestros socios que hacen publicidad deben poner ese símbolo de 'Wine in moderation'. Es una acción de RSC no una falsedad. También hemos aprobado un código con Autocontrol", replica.

El temor de Benítez es el mismo que el deslizado desde Cerveceros. Criminalizar, demonizar.... sus productos en el mercado español. "Quitar el mensaje de moderación y asegurar que cualquier nivel de consumo es malo terminaría criminalizando un producto que lleva más de 3.000 años ligado a la cultura e historia del mundo occidental", apunta el responsable de la FEV quien advierte que admitir "el recorte en la libertada comercial basada en una falacia" del anteproyecto abriría la puerta a más medidas. Desde los bodegueros critican que, una regulación dirigida a menores, incluya temas relacionados con el consumo entre adultos y no dudan en tachar de ideológicas las motivaciones del Ministerio de Mónica García.