De la tragedia al éxito empresarial: la nueva vida de una pareja que ganó 168 millones en el Euromillones

Como norma general, ganar un premio millonario gracias a la Lotería trae mucha felicidad a los nuevos millonarios. Pero en ocasiones, las malas inversiones o los problemas personales acaban convirtiendo el sueño en una pesadilla. Esto es lo que le ocurrió a una pareja de escoceses, Adrian y Gillian Bayford, se embolsaron 168 millones de euros en un sorteo de 2012 y su vida nunca más fue igual, en esta ocasión para mal, al menos su vida como matrimonio. Después de varios altibajos, por fin encauzaron sus vidas gracias al bote que consiguieron.

La tragedia de un matrimonio tras volverse millonarios

Los escoceses Adrian y Gillian Bayford se llevaron un bote de 168 millones de euros en un sorteo del Euromillones de 2012, algo que les cambió por completo la vida. No solo en términos económicos, también en lo personal. Y es que tan solo dos años después su relación se desmoronó y tuvieron que repartirse las ganancias millonarias.

El matrimonio terminó divorciándose 15 meses después de ganar el premio del Euromillones. Optaron por dividir sus ganancias y seguir sus vidas por caminos diferentes, según recoge el medio The Sun. Gillian decidió mudarse a otra localidad escocesa y montó una empresa. Ella misma señaló en los medios al enterarse de las victorias de otras parejas de jugadores del Euromillones que les deseaba mucha felicidad. "Les deseo buena suerte y les aconsejo ser sensatos. Es importante recordar que algunas personas tienen motivos ocultos", comentaba Bayford.

La ganadora montó un negocio inmobiliario junto a una amiga para continuar aumentando su patrimonio, pero al tiempo su socia tuvo que abandonarlo. También volvió a casarse, en esta ocasión con un exestafador, y celebró una lujosa boda en la ciudad costera de Saint Andrews. Ambos tuvieron un hijo a los 48 años de edad durante el confinamiento.

Por su parte, Adrian tuvo malas experiencias en sus relaciones personales después del divorcio y en 2021 tuvo que vender la mansión que compró con el premio del Euromillones. Para más problemas, el hijo común de la pareja sufrió un accidente con un quad en ese mismo inmueble, por lo que su padre se sintió muy culpable por haberle dejado probar mientras estaba bajo su vigilancia.

De la tragedia personal al éxito profesional

En primer lugar, Adrian trato de organizar en 2023 la tercera edición de su festival de música en su propia mansión, pero ante las quejas de los vecinos no consiguió el permiso de las autoridades para que se llevase a cabo.

Pero lo que realmente ocupa el tiempo de este millonario es su nueva andadura profesional. El fanático del heavy metal se ha embarcado junto a su nueva pareja, Tracey Biles, en ser más autosuficiente, por ello ha puesto en marcha una huerta e invernaderos.

El medio británico The Sun también señala que entre las plantaciones se encuentra una muy importante de viñedos, concretamente de uva Meunier. Una de las variedades utilizadas en la producción de champán francés. Aunque por desgracia, su espumoso no podrá llevar esta denominación al no estar cultivado en el propio suelo de Francia, comenta el medio.

Sus amigos están encantados de que tras los primeros varapalos al convertirse en millonario haya sabido reconducir su vida y ser feliz junto a su nueva prometida. Uno de ellos dijo al mismo medio que "es fantástico ver a Adrian usar su fortuna para explorar nuevas empresas. Ojalá todos podamos comprar Chateau Bayford pronto".

Grandes botes del Euromillones

El récord del mayor bote del Euromillones es un premio de 240 millones de euros, ganado en Austria por un ciudadano anónimo el pasado 8 de diciembre de 2023. Con ese bote superó al británico anónimo, que ostentaba el primer puesto hasta ese momento con 230 millones de euros tras ganar el 19 de julio de 2022.