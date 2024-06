El dinero que gana Becky G con sus canciones y su polémico negocio fuera de la música

Si hablamos de Rebbeca Marie Gomez, pocos sabrán quién es. Porque es conocida mundialmente por su nombre artístico, Becky G. Tan solo tiene 27 años, pero ya ha consolidado su carrera en la música con tres discos. El último lo publicó hace unos meses, Esquinas, y fue elegido entre los 100 mejores por la revista Rolling Stones. En una de sus visitas a España, acude a El Hormiguero de Pablo Motos para charlar sobre su presente y sus ideas de futuro.

Nieta de inmigrantes mexicanos, nacida y criada en California, comenzó haciendo covers de canciones famosas y publicándolos en Youtube. Así llamo la atención del productor Dr. Luke, quien posteriormente le ofreció un contrato discográfico. La artista debutó con Becky from the Block. Porque comenzó cantando en inglés, pero desde 2016 se ha convertido en una americana que ha triunfado cantando en español.

Lo ha logrado con éxitos como Mayores, junto a Bad Bunny, o Sin Pijama y Ram Pam Pam con Natti Natasha. Porque ha colaborado con artistas de talla mundial como Mike Towers, Yandel, J Balvin, Thalia, Nicky Jam o will.i.am, entre otros. Además de cantante y compositora de varios géneros musicales, ha participado como actriz en películas y series, y es conocida por su activismo femenino.

La fortuna que tiene Becky G: entre las 30 cantantes jóvenes más influyentes

La Revista Forbes incluyó a Becky G en su lista 30 under 30 en el ámbito de la música. Según Celebrity Net Worth, su fortuna estimada de 17 millones de dólares. Tiene 20 millones de seguidores en YouTube y otros 35 en Instagram, lo que le ayuda a aumentar sus ingresos más allá de la música.

Hace años, Becky G afirmaba que no todo lo que gana en las giras es para ella: "Yo no llevo el dinero, el dinero va a cosas como pagar a los bailarines cuando vas de gira, los viajes, los hoteles, es como un círculo".

Además, aseguraba que lo gestiona de forma adecuada: "Todos piensan 'ay tú tienes una casa muy grande y Ferraris y Porsches y cosas así', todo el dinero que ha llegado para mí, personalmente, ha llegado a mi familia, a mis hermanos, para tener una buena educación, para cuidar a mi familia y así va, eso es mi prioridad.

Pero lo cierto es que también lo ha gastado en ella. Porque tiene una mansión en Nueva York. Compartió imágenes durante el confinamiento junto a su familia y Sebastian Lletget, futbolista que por entonces era su novio, y con el que se casó después.

Los cosméticos de Becky G, su negocio fuera de la música

Siguiendo a otras grandes artistas como Rihanna, Ariana Grande o Katy Perry, la californiana también tiene su propia línea de cosméticos. En 2018 puso en marcha la marca Salvaje junto a la firma ColourPop. Cosmetics.

Tras la pandemia, en 2021, se lanzó en solitario con Treslúce Beauty. Un año después fue acusada de plagio por Araceli Beauty. Esta marca denunciaba que había copiado sus productos enriquecidos con agave o el pop up store en Jalisco. Actualmente, la tienda online de la marca de Becky G no está activa, aunque no está confirmado que sea por este motivo.

Becky G afirmaba que el parecido se debía a la herencia mexicana de ambas marcas, pero que los ingredientes "no pertenecen a un lugar específico o una persona”. "Estoy devastada por los posts y los comentarios que he visto no solo de Treslúce, pero específicamente de mí. Mi integridad, mi autenticidad, mi carácter y mi trabajo duro han sido cuestionados; me llaman floja, que solamente soy latina cuando me conviene”, aseguraba la cantante.

Además, en 2023 invirtió en el Angel City FC, el nuevo equipo de Los Ángeles en la Liga Nacional Femenina de Fútbol. "Es una de esas cosas en las que dices, ‘Guau, necesito más, necesito algo diferente y tengo que salir y tengo que crearlo", aseguraba en la presentación del acuerdo.