Todo sobre la nueva norma de sillas infantiles para el coche: "Te pueden multar con 200€ si el sistema no está homologado"

Viajar con los más pequeños de la casa puede ser uno de los mejores pasatiempos para la familia, sin embargo, las medidas de seguridad deben cuidarse meticulosamente para evitar sustos y asegurar el bienestar de los niños en el coche. Ahora, los padres deberán tomar nota de las novedades en la normativa de los sistemas de retención infantil, obligatorios para todos los menores que midan menos de 1,35 metros.

Será a partir del 1 de septiembre de 2024 cuando el nuevo reglamento entre en vigor, el cual pone fin a la normativa europea R44 y da la bienvenida a un nuevo Sistema de Retención infantil (SRI) con el que se pretende aumentar la seguridad de los menores. "Una sillita de coche reduce entre un 75 y un 80% las muertes y un 90% las lesiones en caso de accidente. Es imprescindible usar un SRI, adecuado al niño y bien sujeto e instalado", explica a 20minutos Joan Forrellad, Secretario General de Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi).

La R44 será sustituida por la nueva normativa R129, también conocida como i-Size. Con este cambio se llevarán a cabo actualizaciones y mejoras de los estándares de seguridad, a la vez que se introducirán nuevas tecnologías en las sillas del coche que permitirán proteger en mayor medida a los niños en caso de accidente.

Diferencias entre la R44 y la R129

Uno de los principales aspectos que diferencia ambas normativas es que ahora la selección de los SRI se hará atendiendo a la altura del menor, en vez de a su peso. Otra de la diferencia es el uso de nuevos dummies o muñecos de pruebas para obtener la homologación.

"La nueva familia de 6 dummies cuenta con sensores de presión abdominal, acelerómetros en cabeza y pecho, sensores de presión, extensión, torsión en distintas partes del cuerpo, y una mejor definición de su cuerpo y reparto de masas, consiguiendo una mayor biofidelidad", afirma Forrellad. En cuanto avances técnicos, esta nueva normativa también incluye la realización de un test de choque lateral.

"Otra consideración no menos importante, aunque los expertos opinamos que debería ampliarse, es la obligatoriedad de instalar al niño en sentido contrario a la marcha, como mínimo hasta los 15 meses de edad", añade Forrellad.

¿Cómo debe ser mi silla para ajustarse a la normativa?

Aparentemente todas las sillas de coche para niños pueden parecer iguales a simple vista, pero la realidad es que las tecnologías pueden cambiar bastante de unas a otras. Las sillas homologadas con la normativa R129, por ejemplo, incorporan elementos de absorción de energía que las hacen más seguras y cómodas en situaciones como choques violentos o choques laterales.

"Quizás una de las mayores diferencias las encontramos en la seguridad de los recién nacidos, ya que el maniquí 'P0' (muñeco que representaba a un recién nacido) no disponía de ningún tipo de acelerómetro y ningún sensor de control a diferencia del actual 'Q0'", apunta el Secretario General de AESVi.

¿Cuánto cuesta una silla con estas características?

"Los precios de venta de los SRI se han mantenido, aún y con todas las mejoras técnicas y avances en seguridad, en unos niveles de precios a las anteriores", indica Forrellad. Dependiendo de las características de cada silla, estas pueden rondar precios de entre los 50 y los 700 euros.

No obstante, con el cambio de normativa, se está trabajando en medidas que hagan más fácil a los usuarios la tarea de adquirir un nuevo SRI. "Algunos países, han optado por disminuir el impuesto del valor añadido para facilitar la compra o sustitución de estas sillas. Nuestros vecinos en Portugal o Italia bajaron el IVA incentivando a las familias a la compra de estos productos esenciales para la seguridad de sus hijos", afirma el experto.

¿Es obligatorio comprar una silla nueva?

A pesar de que la normativa entre en vigor el próximo septiembre, es necesario tener en cuenta que no hará falta comprar otra de manera inmediata. La norma prohíbe que se vendan sillas homologadas bajo la norma R44, no obstante, quienes ya las tengan podrán seguir utilizándolas ya que siguen siendo válidas, legales y seguras para los más pequeños.

Las sillas i-Size incluyen tecnologías más completas y exigentes que las hace mucho más seguras. Lo importante es que, sea cual sea la normativa a la que este sujeta, se lleve en todos los desplazamientos de carretera un sistema de retención infantil homologado que esté adecuadamente instalado y se adecue a la estatura y peso del menor.

Multas y sanciones

A pesar de que no es necesario hacer la compra de una silla nueva, deberás tener cuidado si no quieres que te multen por incumplir la normativa. La regulación vender sillas R44, pero esta norma no solo afectará a las grandes empresas, sino que también se aplicará a los particulares. Si vendes una silla R44 de segunda mano podrían denunciarte al Ministerio de Consumo.

Por otra parte, deberás revisar que la nueva silla que compres esté homologada. Acudir a centros de venta especializados y comprobar que el producto incluye una pegatina en la que se indica la marca, el tipo del vehículo, el grupo a la que pertenece o el lugar donde se ha realizado su certificación, puede ayudarte a comprobar la validez de la silla.

Realizar esta inspección previa a la compra es crucial tanto para la seguridad de los más pequeños como para el bolsillo. "La infracción por no llevar una silla homologada o no usar el SRI si llevamos a un niño menor de 135cm en España supone una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir", recuerda el experto.

