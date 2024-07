Ryanair se asocia con Lastminute para vender sus vuelos en los paquetes vacacionales de la agencia de viajes 'online'

Ryanair ha anunciado su reciente acuerdo de colaboración "OTA verificada" con Lastminute.com, por lo que ahora la agencia de viajes on line estará autorizada a ofrecer los vuelos de la low cost como parte de sus paquetes de vacaciones y vuelos.

Con esta asociación, los clientes también podrán asegurar el acceso a su cuenta myRyanair y recibirán información "importante" sobre sus vuelos directamente, sin tener que completar el proceso de verificación de clientes de Ryanair.

El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, ha calificado esta alianza de "asociación histórica" y "gran noticia" para los consumidores. "Estamos deseando trabajar con Lastminute.com y llevar a sus clientes a bordo de nuestros vuelos de Ryanair durante los próximos años", ha añadido.

Para el consejero delegado de Lastminute, Luca Condonce, este acuerdo ofrecerá "flexibilidad, posibilidades de elección y valor a los clientes que busquen las mejores vacaciones y vuelos".

Esta alianza forma parte de la particular campaña de Ryanair para evitar que ciertas compañías "defrauden o engañen" a los clientes con "márgenes ocultos". Así, la aerolínea irlandesa ya ha firmando acuerdos con OTAs como TUI, Kiwi, On the Beach o El Corte Inglés.