Obligan a Vodafone a devolver 2.180 euros a un cliente por cobrarle facturas por duplicado durante más de tres años

Un procedimiento de arbitraje de consumo ha determinado que Vodafone debe devolver a un cliente los 2.180,64 euros que le han estado cobrando por facturas duplicadas durante más de tres años, según ha comunicado la organización de consumidores Facua.

La entidad explica que Luis Martínez, socio de Facua Córdoba, detectó en 2018 que la operadora le estaba realizando dos cargos al mes en su banco, con cantidades comprendidas entre los 65 y los 78 euros, que nada tenían que ver con la tarifa de 62 euros que él tenía contratada con esta empresa.

"Desconocía completamente los conceptos de estos cobros, ya que no recibía ningún recibo en papel y no tenía acceso a la factura online", asegura Martínez, quien detalla que "me cobraban una factura los primeros días del mes y otra al final, hasta que una vez cobraron las dos con apenas tres días de diferencia".

No existía ninguna prueba en poder de la compañía telefónica que obligara al pago de estos importes"

Pese a que intentó en reiteradas ocasiones que le enviasen el contrato que justificaba el cobro por suplicado, nunca tuvo éxito: "Siempre que llamaba por teléfono me ponían cualquier excusa, me decían que no podía hablar con ningún responsable o que en ese momento no estaba disponible".

Por un problema de salud, Martínez se vio obligado a aparcar la reclamación ante la operadora hasta que en el verano de 2021 decidió acudir a Facua, que reclamó a Vodafone, "ya que no existía ninguna prueba en poder de la compañía telefónica que obligara al pago de estos importes".

La multinacional ignoró los requerimientos y fue entonces cuando la organización de consumidores solicitó un arbitraje de consumo que ha finalizado con un laudo -resolución dictada por un árbitro judicial- que obligaba a la empresa de telefonía a devolver el dinero cobrado indebidamente.