Más cerca del final de las devoluciones gratis a domicilio para las compras por internet: El Corte Inglés, Zara, Uniqlo o Amazon ya cobran

Comprar una camiseta o unas zapatillas deportivas por internet y devolverlas porque no nos sienta bien o porque el color no es como se veía por la pantalla se ha convertido en algo cotidiano para muchos consumidores, sobre todo tras la pandemia del coronavirus, donde el uso del comercio online se disparó. Hasta hace poco, el coste del retorno del producto a la tienda desde el domicilio era asumido por la empresa, pero esto ya está cambiando. Aunque no es algo generalizado, compañías como Inditex, El Corte Inglés o Uniqlo ya lo están haciendo.

En plena crisis económica, con la recesión al acecho y la inflación en niveles no vistos desde hace décadas, a las empresas no les queda otro camino que reducir costes para no tener que subir aún más el precio de sus artículos.

En ese contexto, acabar con las devoluciones gratis a domicilio supone un alivio, ya que el transporte de recogida, el almacenamiento y la colocación de nuevo del producto para la venta tiene un alto coste económico. De hecho, gigantes del comercio electrónico como Amazon, han optado con infinidad de clientes por dejar que el consumidor se quede con el producto, ya que esta opción resulta más económica que completar el proceso de devolución.

Pero esa política, obviamente, no es la solución. De hecho, la multinacional estadounidense ya ha cambiado esta forma de proceder y ya cobra 3,99 euros por la recogida a domicilio con Celeritas y Seur, según ha comprobado 20minutos.

Inditex: "No ha tenido impacto en las ventas"

Otras grandes marcas también están comenzado a posicionar en este sentido. Es el caso de Zara, del todopoderoso grupo Inditex, que comenzó hace unos meses a cobrar 1,95 euros por las devoluciones que no tengan lugar en sus tiendas. Esta medida ya se aplica en países como Alemania o Reino Unido. En España aún no, pero es posible que se haga en un futuro próximo.

Inditex ha defendido recientemente que la medida ha sido "extremadamente bien aceptada" y "no ha tenido impacto" en las ventas. De hecho, han asegurado que las devoluciones en tienda han aumentado y que se ha reducido el tiempo que tardaban los clientes en devolver los productos.

Desde la firma creen que "los consumidores entienden que es una tendencia que se implantará en toda la industria en los próximos años" porque favorece la sostenibilidad y tiene un efecto disuasorio sobre las compras compulsivas.

Dentro de Inditex, sí hay otras marcas de moda, como las conocidas Oysho o Pull & Bear, que ya cobran en España por la recogida a domicilio. Según figura en sus respectivas páginas web, el coste de este servicio es de 3,95 euros en ambas.

El Corte Inglés apela a la ley del consumidor

Otra de las grandes empresas que no realiza devoluciones gratis a domicilio es El Corte Inglés. "En caso de devolución de artículos cuya recogida se efectúe en el domicilio, el coste directo de la devolución del bien o servicio será asumido por el cliente según se recoge en la LGCU (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)", explica la compañía española.

En su web, la empresa recoge que el coste para la devolución de productos de menos de 15 kilos en península y Baleares oscila entre los 5,90 y los 7,90 euros, dependiendo si es total o parcial. En Canarias, este servicio está entre los 12 y los 18 euros. Las devoluciones en El Corte Inglés son gratis si se realizan en tiendas o a través de Correos, pero si se hace con Celeritas el coste es de dos euros.

Tampoco es gratuito el servicio de devolución en Uniqlo, conocido como el Zara japonés. Su matriz, el grupo Fast Retailing, cobra 2,95 euros y no permite desde el 1 de diciembre de 2020 ni siquiera devolver el producto en una tienda física si se ha comprado por internet. "Con el creciente número de opciones de pago disponibles online que no pueden ser aceptadas como devoluciones en nuestras tiendas, hemos decidido simplificar todo el procedimiento de devolución para poder dedicar más tiempo a la atención al cliente. Como resultado, todas las formas de transacciones online deben ser devueltas a su lugar de compra original", justifica la compañía en su página web.