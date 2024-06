Las gasolinas se disparan y suben hasta 79 céntimos por litro en el último año: "El sector se ha burlado del descuento"

El precio medio de los carburantes se ha disparado en el último año registrando subidas de hasta 79 céntimos por litro en el caso del diésel y llegando la gasolina a los 75.

Según el análisis presentado este martes por FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de los precios de las gasolinas, la gasolina de 95 se situó este pasado lunes en una media de 2,116 euros el litro, 75 céntimos por litro más (+55%) que en el mismo día de 2021, cuando su precio fue de 1,362 euros.

Por su parte, el gasóleo A alcanzó los 2,021 euros frente a los 1,229 de hace un año, lo que supone un alza de 79 céntimos por litro (+64%). Este lunes, los precios máximos en España se alcanzaron gasolineras de Navarra, donde la gasolina rozó los 2,39 euros por litro y el diésel se elevó hasta los 2,26, según datos del geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A la vista de esta cifras, desde la organización de consumidores considera que la subvención de 20 céntimos decretada por el Gobierno de momento hasta el 30 de junio "no ha sido la solución al problema" porque las petroleras "se han burlado" de la medida.

"El mecanismo impuesto por el Gobierno no ha triunfado porque no planteaba ningún requisito a las gasolineras para salirse del sistema; es decir: si una gasolinera seguía subiendo sus precios seguía aplicándose el descuento. El mecanismo no ha sido un incentivo para frenar la subida sino todo lo contrario. El sector se ha se ha burlado del mecanismo del descuento", ha asegurado Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

Sánchez ha explicado que los cinco céntimos que tenían que recortar en sus márgenes en el sector no lo han hecho y ha denunciado que su organización detectó que el mismo día en el que se iniciaba el descuento, el pasado 1 de abril, 230 gasolineras subieron cinco céntimos o más sus precios. Este hecho ha sido denunciado por Facua ante el Ministerio de Consumo, las autoridades autonómicas de protección al consumidor y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero no ha obtenido respuesta. La organización ha reclamado al Ejecutivo la vuelta al sistema de fijación de precios máximos que se abandonó en 1998.

Análisis de la evolución de los últimos 15 años

La asociación ha analizado la evolución de los precios de la gasolina 95 y el gasóleo A en los últimos quince años, tomando como referencia las medias aplicadas el día 13 de junio desde 2007. El incremento interanual que han sufrido los consumidores entre junio de 2021 y de 2022 duplica la oscilación máxima de 40 céntimos que se había producido en década y media, concretamente entre 2009 y 2013.

Así, el diésel había oscilado entre los 0,925 euros por litro de 2009 hasta los 1,322 de 2013, lo que suponen 40 céntimos de diferencia. La gasolina, desde los 1,048 euros de 2009 hasta los 1,417 de 2013, unos 37 céntimos.