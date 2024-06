Gastos vampiro: el derroche silencioso que 'chupa' tus ahorros hasta dejarte sin blanca

En momentos de crisis de precios como el actual, donde la inflación dispara el coste de los bienes y servicios y no podemos llenar la nevera ni el depósito del coche con el presupuesto que tenemos, lo primero que suelen hacer los hogares es analizar todos sus gastos para decidir cuáles pueden ser prescindibles.

En esa revisión de nuestra economía doméstica, es frecuente que pasemos por alto gastos que en apariencia necesitamos y que pensamos que no podemos eliminar o reducir pero que en realidad tienen letra pequeña y son totalmente innecesarios.

Tener contratados muchos más datos en el móvil de los que gastamos, estar suscritos a varias plataformas de streaming de películas y series o música con contenidos similares, pagar la cuota de una tarjeta de crédito que no usamos nunca o contar con más potencia contratada de luz de la que nos hace falta. Estos son algunos ejemplos de gastos fijos que pueden formar parte de nuestro día a día y que en la práctica lo único que nos aportan es un desembolso silencioso e innecesario.

Se trata de los llamados gastos vampiro, considerados por su enorme repercusión como los hermanos mayores de los denominados gastos hormiga, aquellos que realizas de forma reiterada y espontánea en pequeñas cantidades, como la compra de una bolsa de patatas fritas, un café o una botella de agua, que con el paso del tiempo terminan afectando de forma importante a tu cartera.

"Son muy parecidos a los hormiga, pero más pasivos e inconscientes", afirma Richard Gracia Anso, experto en ahorro y finanzas y autor de El Método RICO (Independent Publisher, 2020) y de Superahorradores (Alienta Editorial, 2022).

Gracia pone otro ejemplo distinto de gasto vampiro que suele ser común: "Una pequeña fuga de agua en una cañería y que no se aprecia más que en la factura". En este caso, piensas que solo son gotas sin importancia pero si no lo reparas lo antes posible se te seguirá disparando el recibo, además del desperdicio de agua que supone, lo que impacta negativamente en el medio ambiente.

"Si son constantes pueden chupar el dinero hasta dejar sin vida tu cartera, pues se llevan el 30% del ingreso mensual, advierte la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México).

Con las facturas electrónicas, se ahorra en desperdicio medioambiental, en tiempo y dinero. Mikhail Nilov de Pexels

¿Cómo se puede evitar este derroche?

-Revisa tus facturas. Debes dedicar tiempo a revisar tus facturas de móvil, luz y gas para comprobar que se ajusta a tus necesidades y que no estás pagando de más por disfrutar una mayor cobertura que en realidad no estás usando porque no te hace falta.

-Prescinde de suscripciones innecesarias. Netflix, Amazon, Disney, Spotify... Muchos consumidores están suscritos a plataforma de películas, series o música que infrautilizan. Hay que analizar bien y determinar cuáles usamos habitualmente y prescindir de las que no veamos.

-Ojo con las tarjetas. Hay ocasiones en las que financiamos compras concretas y nos obligan a sacar una tarjeta para ello. Vigila qué comisión tiene esta tarjeta y sobre todo es importante estar atento para cancelarla cuando finalicen los pagos, ya que de lo contrario probablemente esos intereses primeros se disparen.

-Atento a los mantenimientos. Si se te ha disparado la factura del agua, la nevera no enfría lo suficiente o el coche gasta mucho aceite puede que sea por una avería. Dejarlo pasar no solo nos hará gastar más sino que puede que un día tengamos que afrontar una reparación completa y posiblemente muy costosa.