Los mejores depósitos bancarios de agosto: consigue remuneraciones de más del 3% TAE

Llega agosto y algunos de los españoles encuentran en este mes el momento perfecto para pasar las vacaciones, un momento para disfrutar pero también en el que más peligro corren tus ahorros. La inflación ha persistido durante este 2024 y pasar unos días fuera de casa puede suponer un gran gasto. Encontrar nuevas oportunidades de inversión rentables puede ayudarte a hacer crecer tus ahorros y hacerle frente a este mes.

Los depósitos bancarios son un producto financiero que permite proteger los ahorros, acceder fácilmente al dinero y evitar los riesgos asociados a otros instrumentos financieros más volátiles. Además, son especialmente convenientes para quienes valoran la seguridad, la estabilidad y la accesibilidad.

En España, los depósitos más rentables ofrecen un beneficio cercano al 3% TAE. Sin embargo, hay entidades europeas cuyo rendimiento logra superarlo. Pero, ¿Cuáles son los depósitos que te permitirán acumular las mayores ganancias durante este mes de agosto?

Mano Bank

Mano Bank, entidad financiera con sede en Vilnius, Lituania, que permite rentabilizar los ahorros de sus clientes desde los 9 meses o hasta los cinco años, ofreciendo una remuneración del 0,50% y del 3,19% TAE, respectivamente. El beneficio anual para un año es del 3,66%.

El importe a abonar por el usuario debe ser entre 20.000 y 100.000 euros. Para solicitar un depósito de Mano Bank podrás hacerlo de manera online sin necesidad de presentar ningún documento adicional. Lituania tiene una retención fiscal del 15%, aunque se puede reducir esta retención hasta el 10% debido al convenio que tiene con España

BlueOr Bank

BlueOr Bank es el noveno mayor banco de Letonia en términos de activos bajo gestión con filiales en Estonia, así como en Moscú, Londres y Chipre. Los principales clientes del banco son empresas dedicadas al comercio internacional o que actúan como sociedades holding.

El importe mínimo para hacer un depósito en esta entidad es de un euro y el máximo de 100.000. Letonia tiene una retención fiscal del 20%, aunque puedes reducir esta retención hasta el 10% presentando presentarse un certificado de residencia fiscal con convenio para Letonia y el formulario Claim for Reduction or Exemption from the anticipatory Tax withheld at Source proporcionado por Raisin.

Las rentabilidades de BlueOr Bank son las siguientes: 2,70% TAE para depósitos de 6 meses, 3,65% para depósitos de 9 meses, 3,65% para los de un año y 2,27% y 1,96% para depósitos de dos y tres años

Ford Bank

AB Fjord Bank (o Fjord Bank) es un banco de inversión de origen nórdico completamente digital, con sede en Vilnius (Lituania). El banco ofrece productos financieros y de ahorro y se centra en los canales online para atender a los particulares.

Los depósitos de esta entidad van desde un año hasta cinco con remuneración de un 3,65% TAE a un año, un 3,44% a dos años, un 3,19% a tres años, un 3,15% a cuatro años y un 3,01% a cinco.

Es necesario hacer una inversión mínima de 1.000 euros y se acepta un máximo de hasta 95.000. Lituania tiene una retención fiscal estándar de un 15%, pero debido a los acuerdos de doble imposición con España existe la posibilidad de reducirla hasta el 10%.

Pay Ray

PayRay es una institución financiera con sede en Lituania especializada en servicios para empresas, ofreciendo soluciones de factoring y financiación adaptada a las necesidades empresariales. En cuanto a los depósitos, ofrece diversas opciones para importes de mínimo 500 euros y hasta los 100.000.

Las rentabilidades de sus diferentes productos, (tres, seis y nueve meses o un año) serían las siguientes: 3,50% TAE anual para el depósito de tres, un 3,67% para seis y nueve meses, y 3,63% para un año. Los beneficios para entre dos y cinco años van del 2,50% al 1,48%.

Lituania tiene una retención fiscal del 15%, aunque puedes reducir esta retención hasta el 10% presentando presentarse un certificado de residencia fiscal con convenio para Lituania y el formulario Claim for Reduction or Exemption from the anticipatory Tax withheld at Source proporcionado por Raisin.

Haitong

La sucursal española de Haitong Bank S.A. forma parte de Haitong Securities, uno de los principales bancos de inversión con negocios de valores en China.

Esta entidad ofrece diferentes plazos de tres meses hasta tres años. Los beneficios van desde un 3,51% TAE a los tres meses, un 3,50% a los 6 y nueve meses y alcanzando su rentabilidad más alta a un 3,61% al año.

La cancelación anticipada no está disponible y en España tiene retención fiscal estándar de un 19%. Además, el banco necesita una fotocopia de la situación laboral u origen de los fondos para empleados / funcionarios, estudiantes, autónomos, jubilados, rentistas o personas en paro.

SME Bank

SME Bank es un banco digital de nueva generación surgido de SME Finance, fundado en 2016 y con sede en Lituania. Esta entidad se centra en préstamos empresariales a medida, soluciones de leasing y factoring y servicios de asesoramiento.

El banco ofrece plazos que van de los tres meses a los dos años con las siguientes rentabilidades: un 3% TAE para 3 meses, un 3,20% para seis, un 3,30% para nueve, un 3,60% para doce y un 3,57% para dos años, con un importe mínimo de 10.000 euros y máximo de 100.000.

Su contratación es 100% sin documentos adicionales, aunque Lituania tiene una retención fiscal estándar de un 15%. No obstante, debido a los acuerdos de doble imposición con España existe la posibilidad de reducirla hasta el 10%.

Banca Progetto

Banca Progetto es un banco italiano que permite a los usuarios generar depósitos con distinta duración que van de los tres meses a los tres años y a los cuales se puede acceder desde la plataforma Raisin.

En este caso, la máxima rentabilidad se alcanza en el plazo de un año con un 3,60% TAE. Los depósitos a tres, seis y nueve meses ofrecen una rentabilidad de un 3,50% TAE.

Banca Progetto permite hacer una contratación a través de internet y para poder hacerlo se sebe invertir la cantidad mínima de 10.000 euros hasta un máximo de 100.000. Los inversores españoles están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) y no sufrirán ninguna retención fiscal por los ingresos de los intereses obtenidos.

ProCredit Bank

ProCredit Bank SA fue fundado en 2002 y es un banco especializado en el servicio de medianas empresas. La entidad tiene su sede en Bucarest y, desde allí, ofrece a sus clientes un conjunto completo de servicios bancarios tanto para empresas como para clientes particulares.

El banco permite hacer una contratación a través de internet y para poder hacerlo se sebe invertir la cantidad mínima de 20.000 euros hasta un máximo de 100.000. Rumania aplica una retención fiscal estándar de un 10%, pero existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 3%. Esta entidad ofrece depósitos de seis y doce meses con beneficios de un 3,62% y un 3,56 TAE respectivamente.

Banca Profilo

Banca Profilo es una banco italiano que cotiza en Borsa Italiana desde 2007. El Banco opera en cuatro áreas principales: banca privada, gestión de carteras para clientes privados e institucionales, banca de inversión y ofreciendo financiamiento corporativo para PYMES italianas.

Esta entidad ofrece depósitos de tres y seis meses con beneficio de un 3,51% TAE. El importe mínimo para poder crear un depósito en esta entidad es de 1 euro y el máximo es de 100.000.

El depósito puede contratarse sin ningún coste y con la posibilidad de hacer el trámite de forma 100% online. Además, al tratarse de una entidad italiana, no se realiza ninguna retención fiscal para los no residentes en el país.

CA AutoBank



Auto Bank es un banco italiano que pertenece al grupo Crédit Agricole, décimo grupo bancario a nivel mundial. Actualmente se posiciona como uno de los principales proveedores de financiamiento de vehículos, leasing y servicios de movilidad.

El depósito puede contratarse por un importe mínimo de 20.000 euros y hasta los 100.000 sin ningún coste y con la posibilidad de hacer el trámite de forma 100% online. Además, al tratarse de una entidad italiana, no se realiza ninguna retención fiscal para los no residentes en el país.

Las rentabilidades de Auto Bank son las siguientes: 3,50% para depósitos de 6 meses, 3,55% para depósitos de 12 meses, 3,49% para dos años, 3,34% anual para tres años, 3,28% anual para cuatro años y 3,23% para cinco.