Quien se preocupe por el cuidado de la piel sabrá que es necesario usar cremas solares durante todo el año, sin embargo, es durante el verano cuando más quemaduras se producen en la piel a causa del sol. Los españoles llenan las playas de toallas en las que tirarse a potenciar su moreno y, en ocasiones, olvidan proteger la capa exterior de su cuerpo.

Si bien es cierto que hacer uso de fotoprotectores es esencial en esta época del año en la que el sol pega más fuerte, también lo es asegurarse de que los que estamos utilizando están homologados. Con la llegada del verano y los estafadores ponen el foco en los protectores solares. La Europol ha incautado este año 9.5 millones de productos cosméticos falsificados y ha cerrando más de 4.000 páginas web y 120 cuentas en redes dedicadas a la venta de productos falsos.

Tomar el sol sin crema puede provocar grandes problemas de salud, pero hacerlo habiéndose aplicado una que no está homologada puede llegar a ser igual de peligroso. "Los ingredientes en fotoprotectores y otros cosméticos falsificados han causado intoxicaciones por inhalación, irritación ocular, dermatitis, reacciones alérgicas severas, manchas en la piel, fototoxicidad e, incluso, pueden provocar problemas más graves para la salud a largo plazo", explican a 20minutos los expertos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

Los fotoprotectores vendidos de manera ilegal no están sometidos a los controles sanitarios y de seguridad necesarios, es decir, no están sometidos a pruebas de laboratorio ni pasan evaluaciones toxicológicas. Esto puede hacer que contengan ingredientes no autorizados nocivos para la salud. Pero ... ¿Cómo podemos detectar una falsificación?

Claves para detectar un fotoprotector falsificado

La prevención ante los falsos protectores solares comienza por analizar el lugar en el que lo estás comprando. Desde Stanpa recomiendan cerciorarse de que se trata de un canal de venta legal y autorizado. "Un fotoprotector original nunca estará disponible fuera de los canales de venta oficiales; por ejemplo, en un mercadillo o en bazares", apuntan los expertos.

Además, aunque los precios pueden variar dependiendo de la marca, de los ingredientes y de las texturas del producto, si encontramos un fotoprotector excesivamente barato deberemos sospechar de que sea una crema solar falsificada.

Antes de incluir el producto en tu cesta de la compra, también deberás asegurarte de que el embalaje está en correctas condiciones, ya que si son irregulares o de mala calidad pueden estar dándonos una pista de su autenticidad. "Algunos fotoprotectores pueden comercializarse en embalajes adicionales al envase, e incluso algunos envueltos en celofán", explican desde Stanpa.

Una vez ya has comprado el producto, no debes apresurarte a aplicarlo en la piel. Antes, es mejor que analices el etiquetado, la cual deberá cumplir con los requisitos de información mínima establecidos por el Reglamento Cosmético. "La ausencia de elementos como el número de lote puede ser un indicador de falsificación, así como el hecho de que el idioma de la etiqueta no esté en español cuando adquirimos el producto", indican dese la Asociación.

Asimismo, los protectores solares auténticos disponen de listas de ingredientes largas en las que indican de manera detallada todos y cada uno de los ingredientes utilizados para elaborar el producto, los cuales a menudo son abundantes. En el caso de las falsificaciones, se incluirá una lista de ingredientes mucho más simple.

Una lucha que nunca termina

Actualmente, no hay ningún organismo de control sanitario que supervise los productos falsificados. Ante esta falta de supervisión de cualquier tipo, el sector lleva años luchando para acabar con esta lacra. Para ello, se han establecido redes de colaboración público-privada y se colabora activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

El principal foco está centrado en Internet, pues los falsificadores aprovechan la viralidad de algunos productos para suplantar la reputación de algunas marcas. El 50% de las falsificaciones se concentran en redes sociales, según datos de Stanpa.

Las falsificaciones de cosméticos suponen pérdidas de casi 400 millones de euros y la destrucción de más de 3.600 empleos cada año en España, según el último estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Se calcula que la Unión Europea pierde 3.169 millones de euros cada año, lo que supone un impacto en la pérdida de casi 32.000 empleos.