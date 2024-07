Álvaro Pintado, el emprendedor de 19 años que quiere que ganes dinero con tu móvil: "Si somos muchos, podría cambiar Internet"

Emprender, ese salto a la piscina que no todos se atreven a dar pero que Álvaro Pintado (Lleida, 2004) hizo a sus 17 años con los ojos cerrados y que le ha cambiado la vida. Ahora, dos años después, a sus 19, el joven comienza a recoger los frutos de su aplicación Hello.app, una startup que ha llegado para revolucionar el mundo del almacenamiento de datos y desafiar a empresas como Google, Amazon o Meta.

'Airbnb del almacenamiento de datos', tal y como se refiere Pintado a Hello.app, es la primera compañía del mundo que permite a sus usuarios 'alquilar' espacio de sus dispositivos personales a cambio de una retribución económica. El proyecto nace con el sueño de ser la alternativa descentralizada a los gigantes del almacenamiento de datos y con la misión de democratizar este sector para devolver el control de la información a los usuarios.

"Con 16 empecé a pensar en qué era lo más importante que había en el mundo nivel tecnología y me di cuenta de que Internet es lo que conecta todo. Al final, Internet son ceros y unos y, quién domine y guarde su almacenamiento físico, domina Internet. Ese espacio es muy caro, si te cobran 10 euros realmente vale uno. No tiene sentido que haya tanto monopolio en una cosa tan importante. Entonces me propuse cambiar dónde y cómo se guardan estos ceros", cuenta a 20minutos el joven emprendedor.

En ese momento, Álvaro estaba cursando segundo de bachillerato, pero eso no le frenó para pensar en grande. "Pensé que tenía un proyecto muy importante que podía marcar un antes y un después en Internet e intenté empezar a montar un equipo", explica Pintado, quien reconoce que esta tarea no fue fácil en un inicio pues "nadie tenía la actitud de querer dejar los estudios de lado para embarcarse en un proyecto que tenía una inseguridad brutal y en el que no había dinero alrededor".

"Buscaba gente en Wallapop que ofreciera servicios de programación y les enviaba a todos un mensaje que decía "si quieres formar parte del siguiente 'unicornio español', contéstame y te comento la idea". Así me contestó el que en su día era mi cofundador, al día siguiente quedamos en Barcelona y empezamos. En aquel momento estábamos en selectividad y pasábamos el día trabajando hasta que volvíamos a estudiar", afirma el joven sobre los primeros pasos del proyecto.

Las claves del éxito

Durante el primer año, los dos socios trabajaron sin capital y trabajaron por su propia cuenta para hacer que el proyecto despegase. Más tarde, comenzaron a recibir fondos de inversión a nivel nacional y europeo de entidades como IESE, ESADE, Castiventures o Bcombinator. Además, cuentan con la compra más grande de dominio de la historia de España por un total de 107.000 euros.

Álvaro Pintado tiene claro cuáles han sido las claves de su éxito durante este último año: "Nosotros siempre nos hemos centrado en Intentar hacer las cosas lo más grande posible, intentar llegar a todo el mundo. Estamos aquí para hacer grandes cosas, sino no tiene sentido. La base es actuar de forma distinta para llegar a resultados diferentes. Por mucho que tu tengas una empresa, la clave está en cómo la vendes y no lo que vendes en cuestión", revela.

Si todo sigue funcionando como hasta la fecha, el joven emprendedor cree que en aproximadamente dos años podrán conseguir que "todos los chavales entre 15 y 30 años tengan la aplicación en su móvil" y si esto ocurre, "se hará una red muy importante que podría cambiar Internet". "El objetivo es ese llegar a 10 millones de usuarios en un año y poco y, a nivel conceptual, ser una compañía unicornio en dos años y medio", explica Pintado.

Un salto hacía el emprendimiento

Sin embargo Hello.app no es el primer paso de Pintado como emprendedor. Hace un par de años, el joven comerció con máquinas para minar bitcoins, escribió su primer libro y consiguió crear un chatbot (Whisper) que más tarde logró vender por una cifra de cinco dígitos.

Pintado explica que la idea de emprender llegó a su mente de la mano de la intención de tener el mayor impacto posible en otras personas. "Todos tenemos que saber que somos un punto fijo en la existencia y tenemos preguntarnos cómo podemos sacar el máximo partido a nuestra vida. La respuesta a esa pregunta es externalizar esas ganas de tener el máximo impacto posible en la gente, que lo mas importante y grande que se puede considerar", afirma.

A lo largo de estos años, su edad le ha sido tanto un handicap como de impulso para conseguir sus objetivos. "Nos hemos encontrado con un poco de todo. Un 50% de gente decía que la edad era un impedimento y el otro 50% pensaban que la edad era un plus para invertir en el proyecto. Al final, las tres o cuatro compañías mas importantes del mundo han sido fundadas por chavales de mi edad y si el inversor es profesional entiende el panorama", apunta Álvaro quien considera que, siendo tan joven, lo más importante es "conseguir balancear la falta de experiencia con seguridad".

El emprendedor considera que uno de los principales problemas que hay a la hora de emprender es la falta de seguridad y aconseja al resto de jóvenes no intentar ser una imitación, abstraerse del mundo exterior y no dejarse influenciar por los comentarios del resto. "Si tienes ideas propias, tienes un convencimiento y vas a poder estar mucho más seguro de lo que haces", asegura Pintado, quien recuerda que "estamos en esta vida para ir cada uno por donde quiera".