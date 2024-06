"¿Pero cuánta parte va a ir al camarero?": los españoles opinan a pie de barra sobre el auge de la 'propina a la americana'

La costumbre de dejar propina es una cuestión bastante extendida en varios países, como EE UU, México u Holanda, hasta convertirse en una norma no escrita. Por ello, es común que en algunos establecimientos esta recompensa económica venga incluida en la cuenta a modo de sugerencia y, aunque no es obligatoria, el no otorgarla puede ser considerado una falta de respeto grave.

Ahora, esta práctica está empezando a detectarse también en España, donde algunos bares y restaurantes han optado por añadir al final del ticket un porcentaje de propina que el cliente puede aportar, el cual varía entre un 5% y un 10% del coste de lo consumido.

¿Te parece bien la 'propina a la americana' que está llegando a la hostelería española? Sí, ahora se utiliza menos dinero suelto y así los camareros reciben el agradecimiento en forma de propina. No, es una costumbre muy americana que no debería importarse a España. No lo tengo claro.

Así, hay locales que incluyen diferentes opciones de propina, por ejemplo, acompañadas de emoticonos que simulan el nivel de agrado con el servicio a través de una cara triste o una sonrisa. No obstante, esto no termina de convencer a algunos clientes, quienes se sienten violentados al percibirlo como si de una exigencia se tratara.

Todavía no he digerido la violenta escena de la camarera explicándonos la propina que les podíamos dejar, escrita con caritas contentas en el tiquet. Vaya papelón les hacéis hacer en La Barra... pic.twitter.com/69cqeoNSBD — Josep Roca (@elmorrofino) November 8, 2022

De la misma manera se siente Remedios, de 61 años, que con esta práctica considera que la "obligan" a dejar algo de dinero y, además, señala que tampoco tiene garantías de que realmente vaya a llegar a los trabajadores: "No me fio, ¿cuánta parte de la propina va a ir al camarero?".

No obstante, otros clientes se muestran a favor de esta técnica, puesto que, como indican, ya suelen dar una recompensa si han recibido un buen trato o si el servicio les ha gustado: "Yo siempre dejo propina, y si lo ponen en el ticket no me parece mal".

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería España, explica a 20minutos que la propina ha ido desapareciendo en los últimos años, sobre todo desde la pandemia generada por la covid-19, que provocó que los clientes comenzaran a utilizar menos dinero en efectivo y recurrieran al pago con tarjeta.

"La propina siempre ha sido un objeto de deseo en la hostelería, pero cada vez va a menos, especialmente debido al pago electrónico y la digitalización", comenta añadiendo que, a su juicio, esta situación ha empeorado la continuidad de este "ingreso extra" para las plantillas.

"Ingreso extra" con el que los empleados tienen sentimientos encontrados. "Si voluntariamente el cliente deja propina me parece genial", comenta Elene, camarera de 36 años, a quien, sin embargo, no termina de convencerle la idea de sugerir un porcentaje en la cuenta: "A pesar de que trabajo en el sector yo no lo veo, al final estás prestando un servicio y cuentas ya con tu sueldo".

Y es que, en ocasiones, el problema está en esos sueldos, algunos de los cuales sin las propinas no serían suficientes. Así lo señala Iñaki, camarero de 33 años, que enfatiza que, en realidad, lo que habría que hacer es "regular el salario de los camareros para que tengan un salario digno y que no dependan de un bote".

¿Pueden obligar a dejar propina?

Para Yzuel, las cadenas han comenzado a hacer una especie de "campaña de marketing para intentar recuperar algo de propina", pero que más que una imposición del establecimiento es una "sugerencia" para recordar a la gente que no está de más mostrar su satisfacción a través de una pequeña aportación económica.

El presidente de Hostelería España asegura, no obstante, que este método solo está siendo llevado a cabo por un grupo muy reducido del sector y que la utilización de esta práctica es, de momento, "algo minoritaria".

Esto en todo caso, insiste en que no es obligatorio y nunca se podrá exigir el cobro de una propina. "Aun así, que en la cuenta aparezca una recomendación de propina no debería molestar ni enfrentar a nadie, puesto que si alguien no quiera dejarla no tiene que hacerlo", añade.