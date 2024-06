La OCU pide la retirada temporal del iPhone 12 de las tiendas ante las dudas generadas en Francia por la legalidad de sus emisiones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido este miércoles la retirada temporal de los iPhone 12 de las tiendas, tal y como hicieron este martes las autoridades francesas tras advertir la Agencia Nacional de Frecuencias de aquel país que las emisiones de ondas no ionizantes de este terminal superaban el límite legal fijado por la Unión Europea (UE).

A partir de los resultados obtenidos por la Agencia Nacional de Frecuencia de Francia, la OCU ha aclarado, no obstante, que "los límites solo se superan en las mediciones de las extremidades (fijados en 4 W/kg, los más generosos), no en la cabeza ni en el tronco (donde no pueden superar los 2 W/kg)".

"Son, además, mediciones realizadas en la peor situación posible, tal y como exige la normativa: con el móvil emitiendo a máxima potencia, en la red más desfavorable y en la posición en la que la antena del móvil más incide sobre el cuerpo", explica la asociación de consumidores.

"Es más, los límites de seguridad la Unión Europea son 50 veces inferiores a los necesarios para que se produzca un aumento de 1 ºC en la temperatura de la cabeza", añade.

En cualquier caso, ante las dudas generadas, la OCU ha solicitado a las autoridades españolas y europeas que "revisen y confirmen las emisiones de este terminal en los diferentes países miembros; y ya de paso las del resto de móviles que hay actualmente en el mercado". Además, ha instado a Apple a "solucionar este problema de exceso de emisiones en los terminales en uso de forma rápida y gratuita".