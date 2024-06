La OCU exige inspecciones por el "inexplicable" precio del aceite en España, muy superior al de Portugal o Francia

El aceite de oliva, también conocido como oro líquido, se ha situado en los últimos a un precio desorbitado fundamentalmente por el aumento de los costes de producción y la sequía.

Y es que prácticamente en un año, su precio por litro ha pasado de rondar los cinco euros a superar los ocho. Muchos ciudadanos no se explican cómo un país líder en producción mundial, ¡y que además no tiene que hacer frente a los costes de transporte y distribución, no puede permitirse bajar los precios para sus consumidores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio comparativo de precios del aceite de oliva virgen extra de marca de distribución a la venta en una veintena de cadenas de supermercados de España, Italia, Francia y Portugal realizado que revela el elevado precio de este alimento básico en nuestro país.

Así, el precio medio actual del aceite de oliva virgen extra de marca blanca en España es de 8,72 euros/litro, frente a los 8,21 euros/litro que tiene en Italia, los 7,95 euros/litro en Francia y los 6,86 euros/litro en Portugal. Es decir, este tipo de aceite de oliva, el más consumidor en nuestro país, es un 6% más caro que en Italia, un 16% más caro que en Francia y un 27% más caro que en Portugal.

El diferente tipo impositivo del IVA sobre el aceite en los países vecinos no explica las notables diferencias en el nivel de precios. En España es del 5%; en Italia, del 4%; y en Francia, del 5,5%. Y aunque en Portugal es del 0%, es también el país con la mayor diferencia de precio, lo que minimiza su efecto al compararlo con el aceite a la venta en España.

Para OCU resulta "inexplicable" que, siendo España el principal productor mundial de aceite de oliva, tenga "unos precios del aceite de máxima categoría sensiblemente superiores a los de países de nuestro entorno"

Ante esta situación, la organización ha pedido al Ministerio de Agricultura que "lleve a cabo inspecciones inmediatas para garantizar un control de la cadena de producción del aceite de oliva para evitar los abusos y la especulación que pudiera producirse y que tiene efectos negativos tanto para el sector como para los agricultores y especialmente para los consumidores".