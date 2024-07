Repsol y Técnicas Reunidas piden imitar a EEUU en el desarrollo de combustibles renovables

Repsol y Técnicas Reunidas han pedido que Europa siga el ejemplo de Estados Unidos y favorezca los combustibles renovables, una tecnología ya existente, pero cuyo producto hay que hacer "más competitivo" que el tradicional. Algo que para ambas compañías pasa por una regulación "promotora" y no "sancionadora". "Que los inversores ganen dinero sin complejos permite el desarrollo tecnológico", ha apuntado el presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, que ha advertido de que, en comparación con la velocidad de adaptación de EE.UU., Europa es "un castillo viejo que hay que modernizar por dentro".

Con todo, el Viejo Continente tiene "ventajas competitivas", al igual que España, un país que cuenta con una amplia penetración de energía renovable y que es, además, "el refinero de combustible más eficiente de Europa", ha celebrado Lladó durante la presentación de la nueva asociación multisectorial Crecemos. Formada por 27 entidades -entre ellas, la propia Técnicas Reunidas, Airbus, Mercadona, Toyota, Repsol o Sesé- que representan en torno al 6 % del PIB español y generan unos 200.000 empleos directos, Crecemos nace para impulsar la economía circular en España y el uso de combustibles renovables como una opción disponible y complementaria a otras alternativas.

El acto ha contado con la presencia del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que se ha referido a los combustibles renovables como una "necesidad" de cara a descarbonizar la economía. "No es un tema de una tecnología contra otra", ha recalcado Imaz, que considera que hay que hacer una "apuesta fuerte por la industria". Pero no sólo en España, también en Europa, y es que "hay que redireccionar" las políticas comunitarias y decantarse por una regulación que favorezca este tipo de combustibles.

A vueltas con el motor de combustión

En materia de movilidad, Imaz ha vuelto a argumentar que la decisión de la Unión Europea de prohibir los motores de combustión a partir de 2035 es un "error profundo" que no se va a producir, porque se está haciendo un "daño irreparable al sector de la automoción, que es la joya de la corona de la economía europea". Desde su punto de vista, el problema de las emisiones procedente de los automóviles "no es que sea gasolina o no", sino que el parque es viejo. Ahora, al anunciar la prohibición, la gente "demora" aún más la decisión de comprar ante la incertidumbre sobre qué tecnología será válida en el futuro. Esto hace que los coches se hagan "más viejos".

Con motivo de su puesta de largo, Crecemos ha pedido a las administraciones que pongan en valor los combustibles renovables, y ha reclamado un marco fiscal favorable como ya ocurre con otras opciones que contribuyen a la reducción de emisiones. En este sentido, la directora general de la asociación, Mónica de la Cruz, ha ahondado en el compromiso de colaborar con todos los actores involucrados para desarrollar políticas efectivas, compartir conocimientos y promover la innovación. Para ello, "es imprescindible la interlocución y el apoyo" de las instituciones para fomentar y dar la certidumbre necesaria a las inversiones en toda la cadena de valor.