Las imágenes de las protestas en toda España contra la amnistía

Yolanda ,49 años

Yolanda, de 49 años, es la segunda protesta a la que asiste contra la amnistía. La primera en la que participó fue la de Colon que organizó DENAES. Dice que le da igual quién lo organice, sea Vox o el PP, lo que quiere es que el Gobierno de Sánchez "dure poco" y que tenga en cuenta a los españoles. "¿Qué pasa, que no somos iguales ante la ley? Están rompiendo la concordia. No hay por dónde cogerlo, no tienen legitimidad para hacerlo, aunque sea legal", asegura.

BELÉN SARRIÁ / 20MINUTOS